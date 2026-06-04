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4 de junio de 2026 - 07:08
Jujuy.

El Secundario 54 elegirá a su representante para la FNE 2026

La elección será el 10 de junio, desde las 15 horas, en el Cine Zapla. Son 17 las candidatas que buscarán representar al colegio en la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Candidatas Secundario 54.

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La institución se suma así al calendario de elecciones estudiantiles que se desarrollan en distintos colegios de la provincia, en el marco de una nueva edición de la FNE.

Las candidatas del colegio

En total, serán 17 candidatas las que participarán de la elección. La representante saliente es Valentina Orellana, quien acompañará el cierre de su reinado estudiantil durante la jornada.

La lista de candidatas y acompañantes es la siguiente:

  • Lourdes Vedia - Gabi Colque
  • Bianca Carbajal - Gonzalo Heredia
  • Sofía Pacheco - Joel Tito
  • Nicol Cáceres - Román Burgos
  • Zoe Flores - Lautaro Martín
  • Jocelyn Vedia - Matía Brizuela
  • Anahí Huanco
  • Florencia Chaves - Mariano Coria
  • Agustina Ponce - Esequiel Ramos
  • Catalina Hinojosa - Tomás Fresco
  • Camila Salazar - Luis Lamas
  • Francesca Delgado - Aaron Delgado
  • Milagro Coronel - Alexander Chijo
  • Nicol Cala - Francisco Ávila
  • Morena Reyman - Thiago Patagua
  • Julieta Alanis - Fernando Méndez
  • Bianca Cuevas - Gonzalo Orellana

Una nueva noche rumbo a la FNE

La elección del Secundario 54 será parte de las actividades que movilizan a la comunidad educativa en la previa de la FNE 2026. Como cada año, estudiantes, familias y docentes acompañarán a las candidatas en una jornada marcada por la emoción, el encuentro y el espíritu estudiantil.

  • 5 de junio: Colegio Olga Aredez
  • 5 de junio: Colegio Nacional 1
  • 5 de junio: Colegio La Salle
  • 10 de junio: Colegio Secundario 54
  • 12 de junio: Colegio Santa Teresita
  • 12 de junio: Colegio Secundario 38

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