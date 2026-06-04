El Secundario 54 elegirá a su representante para la FNE 2026

Candidatas Secundario 54.

El Colegio Secundario N°54 realizará la elección de su representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 el próximo 10 de junio a las 15 horas, en el Cine Zapla.

La institución se suma así al calendario de elecciones estudiantiles que se desarrollan en distintos colegios de la provincia, en el marco de una nueva edición de la FNE.

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Las candidatas del colegio En total, serán 17 candidatas las que participarán de la elección. La representante saliente es Valentina Orellana, quien acompañará el cierre de su reinado estudiantil durante la jornada.

La lista de candidatas y acompañantes es la siguiente: Lourdes Vedia - Gabi Colque

Bianca Carbajal - Gonzalo Heredia

Sofía Pacheco - Joel Tito

Nicol Cáceres - Román Burgos

Zoe Flores - Lautaro Martín

Jocelyn Vedia - Matía Brizuela

Anahí Huanco

Florencia Chaves - Mariano Coria

Agustina Ponce - Esequiel Ramos

Catalina Hinojosa - Tomás Fresco

Camila Salazar - Luis Lamas

Francesca Delgado - Aaron Delgado

Milagro Coronel - Alexander Chijo

Nicol Cala - Francisco Ávila

Morena Reyman - Thiago Patagua

Julieta Alanis - Fernando Méndez

Bianca Cuevas - Gonzalo Orellana Una nueva noche rumbo a la FNE La elección del Secundario 54 será parte de las actividades que movilizan a la comunidad educativa en la previa de la FNE 2026. Como cada año, estudiantes, familias y docentes acompañarán a las candidatas en una jornada marcada por la emoción, el encuentro y el espíritu estudiantil. 5 de junio: Colegio Olga Aredez

5 de junio: Colegio Nacional 1

5 de junio: Colegio La Salle

10 de junio: Colegio Secundario 54

12 de junio: Colegio Santa Teresita

12 de junio: Colegio Secundario 38

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