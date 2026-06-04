El Secundario 54 elegirá a su representante para la FNE 2026

El Colegio Secundario N°54 realizará la elección de su representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 el próximo 10 de junio a las 15 horas, en el Cine Zapla.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
La elección será el 10 de junio, desde las 15 horas, en el Cine Zapla. Son 17 las candidatas que buscarán representar al colegio en la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
El Colegio Secundario N°54 realizará la elección de su representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 el próximo 10 de junio a las 15 horas, en el Cine Zapla.
La institución se suma así al calendario de elecciones estudiantiles que se desarrollan en distintos colegios de la provincia, en el marco de una nueva edición de la FNE.
En total, serán 17 candidatas las que participarán de la elección. La representante saliente es Valentina Orellana, quien acompañará el cierre de su reinado estudiantil durante la jornada.
La lista de candidatas y acompañantes es la siguiente:
La elección del Secundario 54 será parte de las actividades que movilizan a la comunidad educativa en la previa de la FNE 2026. Como cada año, estudiantes, familias y docentes acompañarán a las candidatas en una jornada marcada por la emoción, el encuentro y el espíritu estudiantil.
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.