FNE 2026: estas son las candidatas del Nacional N°3

Candidatas del Nacional 3.

El Colegio Nacional N°3 “Éxodo Jujeño” realizará su elección de representante estudiantil el próximo 12 de junio, a las 20, en Akropolis, en el marco de las actividades rumbo a la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.

El evento contará con la participación de las candidatas de la institución, que se preparan para vivir una noche especial junto a sus compañeros, familias y la comunidad educativa.

Las candidatas del Nacional 3 Las candidatas que participarán de la elección son:

Ana Sofía Torres Cruz Tiara Abril Chauque Bianca Aylen Ávila Sofía Florencia Requena Lara Antonella Mendoza Clarisa Soria Brisa Mamani María Belén Toledo Ariadna Agustina Mailen Peloc Lourdes M. Zalazar Sofía Aylén López Carla V. Valdiviezo Tapia Jocelyn Milena Flores Elena Violeta Carrillo Bianca Urzagasti Lucía Julieta Maldonado Juana Tatiana Brizuela Ana Luján Vernanchet Nara Fernández Gómez Gabriela Caballero Alexia Lara Isadora Maurin Gabriela Sofía Mamani Milagros Alarcón Duran Kiara Micaela Prieto Maite Ángela Bejerano Brisa Vega Candela Jaime Lourdes Paulina Sajama Victoria N. Trujillo Pilar Vacaflor Claudia Jazmín Lamas Julieta Silvina Llanos Sofía Oriana Gaspar Celeste Pacheco Constanza Cardozo Teresita Luana Aparicio Nahiara Monserrat Mamani Abril Agostina Britos Florencia Luisana López

Una nueva elección rumbo a la FNE 2026 La elección del Nacional 3 forma parte del calendario estudiantil que comienza a tomar fuerza en distintos colegios de la provincia. Durante junio, varias instituciones educativas realizarán sus respectivas elecciones para definir a sus representantes de cara a la FNE 2026. En este caso, las estudiantes del Nacional 3 serán protagonistas de una jornada cargada de expectativa, en una noche que marcará otro paso importante dentro del camino hacia la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

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