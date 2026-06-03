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3 de junio de 2026 - 07:49
Fiesta.

FNE 2026: estas son las candidatas del Nacional N°3

Las candidatas del Nacional 3 vivirán su noche de elección el 12 de junio, desde las 20, en el salón Akropolis.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Candidatas del Nacional 3.

Candidatas del Nacional 3.

El Colegio Nacional N°3 “Éxodo Jujeño” realizará su elección de representante estudiantil el próximo 12 de junio, a las 20, en Akropolis, en el marco de las actividades rumbo a la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.

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El evento contará con la participación de las candidatas de la institución, que se preparan para vivir una noche especial junto a sus compañeros, familias y la comunidad educativa.

Las candidatas del Nacional 3

Las candidatas que participarán de la elección son:

  1. Ana Sofía Torres Cruz
  2. Tiara Abril Chauque
  3. Bianca Aylen Ávila
  4. Sofía Florencia Requena
  5. Lara Antonella Mendoza
  6. Clarisa Soria
  7. Brisa Mamani
  8. María Belén Toledo
  9. Ariadna Agustina Mailen Peloc
  10. Lourdes M. Zalazar
  11. Sofía Aylén López
  12. Carla V. Valdiviezo Tapia
  13. Jocelyn Milena Flores
  14. Elena Violeta Carrillo
  15. Bianca Urzagasti
  16. Lucía Julieta Maldonado
  17. Juana Tatiana Brizuela
  18. Ana Luján Vernanchet
  19. Nara Fernández Gómez
  20. Gabriela Caballero
  21. Alexia Lara Isadora Maurin
  22. Gabriela Sofía Mamani
  23. Milagros Alarcón Duran
  24. Kiara Micaela Prieto
  25. Maite Ángela Bejerano
  26. Brisa Vega
  27. Candela Jaime
  28. Lourdes Paulina Sajama
  29. Victoria N. Trujillo
  30. Pilar Vacaflor
  31. Claudia Jazmín Lamas
  32. Julieta Silvina Llanos
  33. Sofía Oriana Gaspar
  34. Celeste Pacheco
  35. Constanza Cardozo
  36. Teresita Luana Aparicio
  37. Nahiara Monserrat Mamani
  38. Abril Agostina Britos
  39. Florencia Luisana López

Una nueva elección rumbo a la FNE 2026

La elección del Nacional 3 forma parte del calendario estudiantil que comienza a tomar fuerza en distintos colegios de la provincia. Durante junio, varias instituciones educativas realizarán sus respectivas elecciones para definir a sus representantes de cara a la FNE 2026.

En este caso, las estudiantes del Nacional 3 serán protagonistas de una jornada cargada de expectativa, en una noche que marcará otro paso importante dentro del camino hacia la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

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