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2 de junio de 2026 - 10:51
Jujuy.

El Colegio La Salle volverá a hacer carroza después de seis años y pide ayuda para la FNE 2026

El proyecto de la carroza del Colegio La Salle tendrá una temática vinculada a la naturaleza y la robótica, una especialidad que brinda la institución.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Carroceros - Foto de archivo

Carroceros - Foto de archivo

El regreso del Colegio de La Salle a la construcción de una carroza será uno de los proyectos estudiantiles para la 75° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, que se realizará del 16 al 26 de septiembre. Livia, Tatiana y Kevin, estudiantes de la institución, contaron que este año dejarán atrás el carruaje y necesitarán la colaboración de la comunidad para poder concretar la propuesta.

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La Salle volverá a hacer carroza

Los estudiantes explicaron que el grupo está atravesando esta etapa con mucho entusiasmo, ya que después de seis años volverán a trabajar en una carroza para la FNE 2026.

Realmente estamos muy entusiasmados de poder tener esta oportunidad que se nos brindó de poder volver a hacer carroza después de seis años teniendo carruaje. Realmente estamos muy entusiasmados de poder tener esta oportunidad que se nos brindó de poder volver a hacer carroza después de seis años teniendo carruaje.

Sobre el motivo del cambio, señalaron que nació del deseo de superarse como institución y representar de la mejor manera al colegio en la FNE.

“La elección fue debido a nuestras ganas de poder cambiar y hacer crecer el colegio y dejarlo en lo más alto”, comentaron.

El pedido de colaboración

Para avanzar con la construcción, los estudiantes pidieron acompañamiento tanto del barrio como de zonas cercanas. La intención es reunir los elementos necesarios para llegar con un buen proyecto a Ciudad Cultural.

Estamos pidiendo mucho la colaboración del barrio, de barrios allegados para que podamos tener esta oportunidad de salir con un buen proyecto para presentarlo en Ciudad Cultural. Estamos pidiendo mucho la colaboración del barrio, de barrios allegados para que podamos tener esta oportunidad de salir con un buen proyecto para presentarlo en Ciudad Cultural.

Entre los materiales que necesitan mencionaron elementos de librería, como barritas de silicona, tijeras y silicona líquida.

“Todas esas cosas cuestan conseguir con dinero, entonces pedimos ayuda a la gente para que pueda colaborar con eso”, agregaron.

Embed - LIVIA Y TATIANA - Alumnas - El Colegio La Salle vuelve a hacer carroza en la FNE 2026

Naturaleza y robótica, los ejes del proyecto

Sobre la temática elegida para la carroza, los estudiantes adelantaron que estará vinculada a la naturaleza, aunque tendrá una combinación especial con robótica.

“Tiene temática vinculada a la naturaleza. Nos gusta mucho. Pero lo mezclamos con robótica, que es una especialidad que nos da el colegio”, explicaron.

De esta manera, el proyecto buscará unir una propuesta visual relacionada con lo natural y una impronta tecnológica propia de la formación que reciben en la institución.

Cuándo comenzarán con la construcción de la carroza

En cuanto al inicio de los trabajos, los alumnos indicaron que la idea es comenzar a fines de junio. Primero buscarán cerrar la etapa de los sábados estudiantiles y luego enfocarse de lleno en la construcción.

“Más o menos nuestra idea es empezar ya a finales de junio, terminar con los sábados estudiantiles y enfocarnos solamente en la carroza”, detallaron.

El objetivo, según remarcaron, es llegar a la FNE con una propuesta bien terminada y que represente el esfuerzo del colegio. “Queremos presentar una carroza digna y hermosa, para que esté bien terminada”, puntualizaron.

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