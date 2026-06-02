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2 de junio de 2026 - 07:07
Jujuy.

FNE 2026: estas son las candidatas del Colegio Secundario N° 48

El evento se realizará el viernes 12 de junio en el establecimiento que está situado en el barrio Alto Comedero.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Candidatas del Colegio Secundario N° 48.

Candidatas del Colegio Secundario N° 48.

El Colegio Secundario N° 48 “Profesor Alberto Amante” realizará la elección de su representante 2026 el próximo viernes 12 de junio, desde las 16 horas, en las instalaciones del colegio.

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La actividad forma parte del calendario de elecciones estudiantiles rumbo a la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 que se desarrolla en toda la provincia con las elecciones de los establecimientos educativos.

La institución tiene como reina saliente a Araceli Sadir, quien acompañará la jornada en la que se conocerá a la nueva representante del colegio. La elección reunirá a estudiantes, docentes, familias y a toda la comunidad educativa en una tarde especial para la escuela.

  • Joselyn Morales
  • Antonella Guanuco
  • Angelina Flores
  • Tiziana López
  • Milagros Acosta
  • Maite Cruz
  • Malena Valle
  • Nahiara Carrazana
  • Celeste Chapana
  • Eunice Silva
  • Pía Burgos
  • Daira Burgos
  • Abril Alcoba
  • Bianca Tarcaya

FNE 2026: las elecciones que se vienen

De acuerdo al cronograma confirmado hasta el momento, las elecciones previstas son: Colegio Olga Aredez, Colegio Nacional 1 y Colegio La Salle, todas el 5 de junio; mientras que el 12 de junio será el turno del Colegio Santa Teresita y del Colegio Secundario 48.

Embed - CANDIDATAS SECUNDARIO N° 48

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