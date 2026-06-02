FNE 2026: estas son las candidatas del Colegio Secundario N° 48

Candidatas del Colegio Secundario N° 48.

El Colegio Secundario N° 48 “Profesor Alberto Amante” realizará la elección de su representante 2026 el próximo viernes 12 de junio, desde las 16 horas, en las instalaciones del colegio.

La actividad forma parte del calendario de elecciones estudiantiles rumbo a la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 que se desarrolla en toda la provincia con las elecciones de los establecimientos educativos.

La institución tiene como reina saliente a Araceli Sadir, quien acompañará la jornada en la que se conocerá a la nueva representante del colegio. La elección reunirá a estudiantes, docentes, familias y a toda la comunidad educativa en una tarde especial para la escuela.

FNE 2026: las candidatas del Colegio Secundario N° 48 Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Las estudiantes que participarán de la elección representante 2026 son:

Joselyn Morales

Antonella Guanuco

Angelina Flores

Tiziana López

Milagros Acosta

Maite Cruz

Malena Valle

Nahiara Carrazana

Celeste Chapana

Eunice Silva

Pía Burgos

Daira Burgos

Abril Alcoba

Bianca Tarcaya FNE 2026: las elecciones que se vienen De acuerdo al cronograma confirmado hasta el momento, las elecciones previstas son: Colegio Olga Aredez, Colegio Nacional 1 y Colegio La Salle, todas el 5 de junio; mientras que el 12 de junio será el turno del Colegio Santa Teresita y del Colegio Secundario 48. Embed - CANDIDATAS SECUNDARIO N° 48

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