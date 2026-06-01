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1 de junio de 2026 - 08:11
Jujuy.

Un zorro sorprendió en el centro de San Salvador de Jujuy

Un ejemplar fue visto cerca de Plaza Belgrano y el Cabildo. Especialistas pidieron mantener distancia y alertaron sobre los riesgos de atraer fauna silvestre a la ciudad.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
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El animal fue registrado en video mientras recorría las inmediaciones de Plaza Belgrano y el Cabildo. Las imágenes muestran al ejemplar desplazándose por una de las zonas más transitadas de la capital jujeña, situación que despertó sorpresa entre vecinos y turistas.

Embed - Un zorro en el centro de San Salvador de Jujuy

Recomendaciones

El biólogo Eduardo Vargas, integrante del CAFaJu, señaló que la presencia de zorros cerca de sectores urbanos responde, en muchos casos, a la búsqueda de alimento. "Anoche andaba también un zorro cerca del Penal de Gorriti. Se metió un poco a la ciudad buscando comida", explicó.

El especialista indicó que estos animales lograron adaptarse a espacios cercanos a zonas pobladas y por eso los avistamientos pueden repetirse. "No es tan raro verlos porque se acostumbraron a ambientes periurbanos", sostuvo.

Sin embargo, Vargas advirtió que alimentar a los ejemplares genera consecuencias negativas tanto para las personas como para la fauna silvestre. "Alimentarlos es muy peligroso. No tratar de atraerlos a la ciudad", afirmó.

"Alimentarlos es muy peligroso" "Alimentarlos es muy peligroso"

Qué hacer si aparece un zorro

Desde el organismo recomiendan mantener la calma y observar al animal a distancia, sin interferir en sus movimientos. "No hay que alimentarlos, no acercarse, solo sacarles una foto de lejos", expresó Vargas.

La recomendación apunta a evitar situaciones de estrés para el ejemplar y reducir las posibilidades de que se habitúe a la presencia humana.

Además, el especialista recordó que se trata de animales ágiles y veloces. "Son más rápidos que los perros", señaló.

Embed - Un zorro sorprendió en el centro de San Salvador de Jujuy

Piden comunicarse con el CAFaJu

En caso de ver animales silvestres heridos, las autoridades solicitan dar aviso al CAFaJu para que personal especializado pueda realizar el seguimiento correspondiente.

Desde el organismo impulsan campañas de concientización para que la presencia de estos animales no genere alarma y para reforzar las medidas de convivencia con la fauna silvestre.

"El CAFaJu está haciendo una campaña para que no parezca raro, cada vez va a ser más común", explicó Vargas.

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