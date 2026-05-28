Desde el 1 de junio aumentan los pasajes interjurisdiccionales en Jujuy: los nuevos precios

El nuevo cuadro tarifario para el transporte interjurisdiccional en Jujuy comenzará a regir desde el lunes 1 de junio de 2026. Las tarifas actualizadas fueron difundidas en la Terminal de Ómnibus de San Salvador de Jujuy y alcanzan a distintos destinos de la Quebrada, Puna, Valles y Yungas.
La medida alcanza a miles de usuarios que utilizan el transporte de media distancia para trasladarse por motivos laborales, educativos y personales. Los valores corresponden a los pasajes desde San Salvador de Jujuy hacia cada destino.
Los nuevos valores impactarán en los viajes hacia localidades como Volcán, Tilcara, Humahuaca, La Quiaca, San Pedro, Libertador General San Martín, Perico, Monterrico y Aguas Calientes, entre otros puntos de la provincia.
La ultima adecuación tarifaria en servicios de este tipo se die el 1 de mayo de 2026.
Nuevas tarifas hacia Quebrada y Puna
Según el cuadro tarifario vigente desde el 1 de junio, los pasajes desde la Terminal de Ómnibus de Jujuy hacia la Quebrada y la Puna tendrán los siguientes valores:
- Volcán: $4.500
- Tumbaya: $5.300
- Maimará: $8.900
- Purmamarca: $9.400
- Tilcara: $9.900
- Humahuaca: $14.600
- Susques: $23.700
- Abra Pampa: $25.100
- Iruya: $25.700
- La Quiaca: $32.500
Cuánto costará viajar hacia los Valles
También se difundieron los valores para distintos destinos de la zona de los Valles. En este caso, el cuadro figura con tarifa SUBE y contempla viajes desde San Salvador de Jujuy hacia localidades cercanas.
Los precios serán:
- El Carmen: $2.765
- Carahunco: $3.058
- San Antonio: $3.464
- Perico: $3.594
- Monterrico: $3.708
- Las Pampitas: $4.164
- Aeropuerto: $4.849
- Puesto Viejo: $5.562
- La Mendieta: $5.842
- Aguas Calientes: $6.750
Entre los destinos más utilizados por usuarios que viajan diariamente, Perico tendrá una tarifa de $3.594, Monterrico de $3.708 y El Carmen de $2.765.
Boletos - termminal
Desde el 1 de junio suben los pasajes para viajar al interior de Jujuy
Tarifas hacia San Pedro y Yungas
El nuevo cuadro tarifario también incluye destinos hacia San Pedro y la zona de Yungas. Desde el 1 de junio, los valores serán:
- San Pedro: $6.900
- Chalicán: $9.200
- Santa Clara: $9.600
- Fraile Pintado: $10.400
- Libertador General San Martín: $11.800
- Calilegua: $12.500
- Caimancito: $14.300
- Yuto: $17.100
- Palma Sola: $18.700
- El Talar: $19.800
En esta región, San Pedro tendrá una tarifa de $6.900, mientras que Libertador General San Martín quedará en $11.800 y El Talar llegará a $19.800.
Recomiendan consultar en boletería
Los cuadros difundidos aclaran que las tarifas estarán vigentes a partir del 1 de junio de 2026 y que los valores pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Por ese motivo, se recomienda consultar en boletería antes de viajar.
La actualización impactará especialmente en quienes se trasladan por trabajo, estudio, trámites o visitas familiares hacia distintos puntos del interior provincial.
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