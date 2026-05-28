lunes 01 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de mayo de 2026 - 11:43
Jujuy.

Desde el 1 de junio aumentan los pasajes interjurisdiccionales en Jujuy: los nuevos precios

Desde el 1 de junio suben los precios de los pasajes de media distancia. Viajar a La Quiaca costará $32.500, a Tilcara $9.900 y a San Pedro $6.900.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Aumentan los pasajes interjurisdiccionales en Jujuy desde el 1 de junio

Aumentan los pasajes interjurisdiccionales en Jujuy desde el 1 de junio

Lee además
transporte en jujuy por el dia del trabajador: horarios y frecuencias de corta, media y larga distancia
Jujuy.

Transporte en Jujuy por el día del trabajador: horarios y frecuencias de corta, media y larga distancia
Foto ilustrativa.
Legislatura.

Transporte interjurisdiccional en Jujuy: diputados y concejales de los valles se reunieron

La medida alcanza a miles de usuarios que utilizan el transporte de media distancia para trasladarse por motivos laborales, educativos y personales. Los valores corresponden a los pasajes desde San Salvador de Jujuy hacia cada destino.

Los nuevos valores impactarán en los viajes hacia localidades como Volcán, Tilcara, Humahuaca, La Quiaca, San Pedro, Libertador General San Martín, Perico, Monterrico y Aguas Calientes, entre otros puntos de la provincia.

La ultima adecuación tarifaria en servicios de este tipo se die el 1 de mayo de 2026.

Nuevas tarifas hacia Quebrada y Puna

Según el cuadro tarifario vigente desde el 1 de junio, los pasajes desde la Terminal de Ómnibus de Jujuy hacia la Quebrada y la Puna tendrán los siguientes valores:

  • Volcán: $4.500
  • Tumbaya: $5.300
  • Maimará: $8.900
  • Purmamarca: $9.400
  • Tilcara: $9.900
  • Humahuaca: $14.600
  • Susques: $23.700
  • Abra Pampa: $25.100
  • Iruya: $25.700
  • La Quiaca: $32.500

Cuánto costará viajar hacia los Valles

También se difundieron los valores para distintos destinos de la zona de los Valles. En este caso, el cuadro figura con tarifa SUBE y contempla viajes desde San Salvador de Jujuy hacia localidades cercanas.

Los precios serán:

  • El Carmen: $2.765
  • Carahunco: $3.058
  • San Antonio: $3.464
  • Perico: $3.594
  • Monterrico: $3.708
  • Las Pampitas: $4.164
  • Aeropuerto: $4.849
  • Puesto Viejo: $5.562
  • La Mendieta: $5.842
  • Aguas Calientes: $6.750

Entre los destinos más utilizados por usuarios que viajan diariamente, Perico tendrá una tarifa de $3.594, Monterrico de $3.708 y El Carmen de $2.765.

Boletos - termminal
Desde el 1 de junio suben los pasajes para viajar al interior de Jujuy

Desde el 1 de junio suben los pasajes para viajar al interior de Jujuy

Tarifas hacia San Pedro y Yungas

El nuevo cuadro tarifario también incluye destinos hacia San Pedro y la zona de Yungas. Desde el 1 de junio, los valores serán:

  • San Pedro: $6.900
  • Chalicán: $9.200
  • Santa Clara: $9.600
  • Fraile Pintado: $10.400
  • Libertador General San Martín: $11.800
  • Calilegua: $12.500
  • Caimancito: $14.300
  • Yuto: $17.100
  • Palma Sola: $18.700
  • El Talar: $19.800

En esta región, San Pedro tendrá una tarifa de $6.900, mientras que Libertador General San Martín quedará en $11.800 y El Talar llegará a $19.800.

Recomiendan consultar en boletería

Los cuadros difundidos aclaran que las tarifas estarán vigentes a partir del 1 de junio de 2026 y que los valores pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Por ese motivo, se recomienda consultar en boletería antes de viajar.

La actualización impactará especialmente en quienes se trasladan por trabajo, estudio, trámites o visitas familiares hacia distintos puntos del interior provincial.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Transporte en Jujuy por el día del trabajador: horarios y frecuencias de corta, media y larga distancia

Transporte interjurisdiccional en Jujuy: diputados y concejales de los valles se reunieron

San Salvador de Jujuy: adjudicaron la licitación del transporte público

Conflictos en Bolivia: cayó el flujo de transporte en la frontera de La Quiaca y Villazón

Eliminaron los reintegros a empresas por pasajes gratuitos en larga distancia: para quiénes aplica

Lo que se lee ahora
Gripe en las escuelas. video
Salud.

Gripe en las escuelas de Jujuy: cómo evitar los contagios durante la temporada de frío

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Asesinato en Alto Comedero (Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial)
Policiales.

Asesinaron a un hombre en Alto Comedero: su pareja está detenida

Cierre de comercios (foto ilustrativa). video
Economía.

Preocupa en Jujuy el cierre de comercios por los alquileres: "La gente no tiene plata"

Hallaron un cuerpo maniatado en Los Lapachos (foto ilustrativa creada con IA)
Policiales.

Encontraron a un hombre sin vida dentro de un utilitario en Los Lapachos

El único detenido por el crimen de Agostina Vega intentó quitarse la vida
EN VIVO.

El único detenido por el crimen de Agostina Vega intentó quitarse la vida

Agostina Vega.
País.

La madre del acusado por el crimen de Agostina Vega pidió perdón

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel