Gripe en las escuelas de Jujuy: cómo evitar los contagios durante la temporada de frío

Con la llegada de las bajas temperaturas, las enfermedades respiratorias vuelven a ganar terreno y las escuelas aparecen como uno de los principales ámbitos de circulación viral. Especialistas advierten que la combinación de espacios cerrados, poca ventilación y contacto estrecho favorece la transmisión de gripe y otros virus estacionales , una situación que ya comenzó a reflejarse en los consultorios.

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La médica neumonóloga Laura Clivio (MP 141062) explicó que el fenómeno responde a una conducta habitual durante el invierno. “En las temporadas de frío nos encerramos y la circulación de virus respiratorios aumenta en la población de forma exponencial. Está relacionado con el encierro y la conservación de las microgotas que favorecen la diseminación de virus respiratorios” , señaló.

La especialista indicó que el incremento de casos no resulta inesperado para esta época del año. “Se espera que ocurra y ya está ocurriendo”, afirmó al referirse al crecimiento sostenido de consultas por cuadros respiratorios.

Las escuelas, uno de los principales focos de transmisión

Los establecimientos educativos suelen concentrar una gran cantidad de personas en espacios compartidos durante varias horas al día. Por esa razón, representan uno de los escenarios donde los virus encuentran condiciones favorables para propagarse.

“Hay muchos focos en los colegios y escuelas. Son el foco de cultivo generalmente. Los adultos se infectan a partir de ellos”, explicó Clivio.

Entre las principales recomendaciones figura el lavado frecuente de manos con agua y jabón. Cuando no existe acceso inmediato a esos elementos, el alcohol en gel aparece como una alternativa válida para la higiene.

Otra medida clave es la ventilación de los ambientes cerrados. “En un aula, ventilar durante los recreos disminuye la circulación viral”, explicó.

Gripe Gripe en las escuelas.

Qué hacer cuando aparecen síntomas

Los especialistas coinciden en que una de las formas más efectivas de cortar la cadena de transmisión consiste en evitar el contacto con otras personas cuando aparecen los primeros síntomas respiratorios.

En ese sentido, Clivio recomendó limitar las actividades sociales y laborales durante el período de enfermedad. “Si hay síntomas respiratorios no ir a cuestiones sociales ni a trabajar”, señaló.

La misma conducta se extiende al ámbito escolar. La médica pidió evitar que los niños asistan a clases cuando presentan síntomas compatibles con gripe o resfrío. Además, sugirió no compartir elementos de uso personal o comunitario que puedan facilitar la transmisión del virus.

“No compartir el mate y no mandar los chicos al colegio cuando están enfermos”, concluyó.