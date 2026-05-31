Murió una mujer por gripe A en Salta y alertan por el aumento de enfermedades respiratorias

El Ministerio de Salud Pública de Salta confirmó la muerte de una mujer de 66 años diagnosticada con Influenza A, conocida comúnmente como gripe A. El caso volvió a encender las alarmas sanitarias en la provincia, donde se observa un aumento sostenido de enfermedades respiratorias en las últimas semanas.

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La paciente residía en la ciudad de Salta y presentaba antecedentes de hipertensión arterial y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), factores que incrementan el riesgo de desarrollar cuadros graves. Según informó la Dirección General de Coordinación Epidemiológica, comenzó con síntomas el 7 de mayo, aunque recién acudió a una consulta médica el 21 de mayo en el Hospital Señor del Milagro.

Debido a la gravedad de su estado, fue internada en terapia intensiva, donde permaneció bajo cuidados médicos hasta su fallecimiento, ocurrido el 27 de mayo.

Uno de los datos que más preocupa a las autoridades es que la mujer no contaba con la vacuna antigripal, una herramienta considerada fundamental para prevenir complicaciones severas, especialmente en personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

El fallecimiento se produce en un contexto epidemiológico complejo. Desde el inicio de 2026 hasta la Semana Epidemiológica 20, la provincia notificó 11.955 casos de Enfermedad Tipo Influenza (ETI), reflejando una importante circulación de virus respiratorios.

Virus Cuadros respiratorios gripe - Foto generada con inteligencia artificial IA Gripe A en Salta.

Los grupos con mayor cantidad de contagios corresponden a niños de entre 5 y 9 años, con 1.917 casos, seguidos por adolescentes de 10 a 14 años y adultos jóvenes de entre 25 y 34 años. Sin embargo, los cuadros más severos continúan concentrándose en adultos mayores y personas con patologías previas.

Además, el sistema sanitario provincial acumula 1.435 internaciones por infecciones respiratorias agudas en lo que va del año. Solo durante la última semana epidemiológica se registraron 60 nuevas hospitalizaciones, dos de ellas en unidades de cuidados intensivos.

Casos de gripe en Salta

La ciudad de Salta concentra más de la mitad de los casos de internación, seguida por departamentos como Anta, General San Martín, Orán, General Güemes y Cerrillos.

Ante este escenario, las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de completar los esquemas de vacunación contra la gripe, COVID-19, neumococo y virus sincicial respiratorio, especialmente entre adultos mayores, embarazadas, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.

También recomendaron reforzar las medidas de prevención, como el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes, la higiene de superficies y el aislamiento voluntario ante la presencia de síntomas respiratorios.

Desde el Ministerio de Salud insistieron en que aún es tiempo de vacunarse y destacaron que la inmunización sigue siendo la principal herramienta para reducir internaciones, complicaciones graves y fallecimientos durante la temporada invernal.