Este sábado 30 de mayo inicia el cronograma de pagos para estatales en Salta

El Gobierno de Salta informó que este sábado 30 de mayo se acreditan los haberes de mayo de 2026 para los trabajadores de la Administración Pública Provincial. El cronograma incluye a distintos sectores del Estado provincial, según comunicó el Ministerio de Economía y Servicios Públicos.
De acuerdo con lo establecido, durante la jornada cobrarán los agentes de salud, seguridad, educación, administración centralizada, descentralizada y el resto de los organismos estatales.
- agentes de salud
- seguridad
- educación
- administración centralizada
- descentralizada
- organismos estatales.
También pagan la Compensación Transitoria Docente
Desde el Gobierno salteño indicaron que en la misma fecha se realizará el depósito de la Compensación Transitoria Docente, por lo que el pago también alcanzará a ese sector.
Cuándo pagan el Sueldo Anual Complementario en Salta
Además, se confirmó que el Sueldo Anual Complementario, correspondiente al primer semestre del año, será depositado el martes 16 de junio.
Lo más importante
- Pago de haberes: sábado 30 de mayo.
- Período: mayo de 2026.
- Alcanza a: salud, seguridad, educación, administración centralizada, descentralizada y otros organismos estatales.
- También se paga: Compensación Transitoria Docente.
- Aguinaldo: martes 16 de junio.
Cronograma de pagos para junio 2026 en Jujuy
Cronograma de haberes correspondientes al mes de mayo de 2026 en la provincia de Jujuy.
2 de junio
- Veteranos de Malvinas
- Policía de la Provincia
- Servicio Penitenciario
- Organismos Autárquicos
3 de junio
- Administración Central
- Municipios
- Ministerio de Salud
- Ministerio de Desarrollo Humano
4 de junio
- Educación Nivel Inicial y Primario
- Educación Nivel Secundario y Superior
5 de junio
- Organismos Descentralizados
- Poder Judicial
- Poder Legislativo
- Auditoría General
- Funcionarios
