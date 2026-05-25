Los pilotos jujeños se destacaron en una nueva fecha del Zonal del NOA , que volvió a ofrecer un gran espectáculo en todas sus categorías, con buen parque automotor y una importante presencia de público. La jornada dejó podios, remontadas y actuaciones importantes para los representantes de la provincia.

En la categoría Fórmula 07 , Martín Illescas fue el representante jujeño. En la primera final, el piloto de Perico venía desarrollando una buena carrera, pero un error lo dejó sin chances de cerrar el resultado esperado. “Me fui solo”, reconoció ante los micrófonos de Zonal Virtual.

Sin embargo, logró dar vuelta la página rápidamente y en la segunda final mostró una gran recuperación. Con una buena máquina y una carrera inteligente, largó desde el fondo y terminó en el segundo puesto. “La verdad, lo de la final 1 lo dejé atrás. Sí había cometido un error, pero es parte del proceso. En la final 2 hice todo correcto largando desde el fondo y llegamos al podio” , expresó Illescas.

Pilotos jujeños brillaron en el Zonal del NOA con varios podios Pilotos jujeños brillaron en el Zonal del NOA con varios podios

Varios jujeños dieron pelea en la 1100

En la categoría 1100 hubo una amplia presencia de pilotos jujeños. En la primera final, Ignacio Díaz fue uno de los más destacados al llegar al podio en el segundo lugar. Marcelo Abraham y Tony Jodal también tuvieron una gran actuación y finalizaron entre los primeros seis de la competencia. Hernán Elías terminó en el puesto 10, mientras que el debutante Juan Gurriere finalizó 20°. José Gurriere, por su parte, no pudo completar la primera final.

En la segunda carrera, el panorama cambió para algunos protagonistas. Ignacio Díaz tuvo complicaciones con el acelerador y quedó relegado. En tanto, Tony Jodal y Marcelo Abraham volvieron a cumplir una buena tarea y nuevamente terminaron dentro del top 6.

Hernán Elías llegó otra vez en el puesto 10, mientras que José Gurriere protagonizó una importante remontada desde el fondo, con buen ritmo propio y de su máquina. Juan Gurriere completó la prueba sin inconvenientes.

Ignacio Haroian dominó en la 1600 del Zonal del NOA

En la categoría 1600, Ignacio Haroian fue el gran protagonista de la fecha. El piloto de Perico dominó ambas finales de punta a punta y se quedó con todo lo que estaba en juego, demostrando un gran potencial. En la primera final, Samuel Haroian también se destacó y llegó en el tercer puesto, acompañando en el podio.

La segunda final fue una de las carreras más emocionantes de la jornada. Ignacio Haroian volvió a quedarse con la victoria, mientras que Francisco Merlo tuvo una gran actuación tras largar desde el puesto 15 y avanzar hasta el segundo lugar.

Podio 100% jujeño en la segunda final

La segunda final de la 1600 dejó una gran alegría para el automovilismo provincial, ya que el podio fue completamente jujeño. Ignacio Haroian ganó la carrera, Francisco Merlo terminó segundo y Franco Balestrieri completó el podio en su tercera competencia del año.

Merlo y Balestrieri, compañeros de equipo, lograron dejar atrás lo ocurrido en la fecha pasada y tuvieron revancha con una actuación sólida, cerrando una gran jornada para los pilotos jujeños en el Zonal del NOA.