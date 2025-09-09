martes 09 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de septiembre de 2025 - 17:00
Salta.

Jujeños protagonistas en la 5ta fecha del Zonal del NOA de automovilismo

Pilotos jujeños se destacaron en la 5ta fecha del Zonal del NOA de automovilismo realizada en Salta.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Jujeños en la 5ta fecha del Zonal del NOA de automovilismo

Jujeños en la 5ta fecha del Zonal del NOA de automovilismo

En el Autódromo Martín Miguel de Güemes de Salta se corrió la 5ta fecha del Campeonato Zonal del NOA 2025 de automovilismo que organiza el Auto Club Salta, donde varios pilotos jujeños fueron protagonistas logrando varios podios en las cuatro categorías.

Lee además
El jujeñoIgnacio Díaz en el podio del Zonal de automovilismo en Salta (Foto ilustrativa) 
Salta.

El jujeño Ignacio Díaz en el podio del Zonal de automovilismo
Automovilismo en Jujuy: todo listo para la Copa de oro
El Carmen.

Automovilismo en Jujuy: todo listo para la Copa de oro

El circuito salteño con una pista de 2.800 metros en sentido horario, fue el escenario de una fecha clave con un gran marco de público. Se corrió en cuatro categorías en pista en competencias atrapantes: TP 1600, TP 1100, TP 1100 B y TZM 1100.

Los jujeños protagonistas en el Zonal del NOA

En la categoría TZM, el jujeño Ignacio Díaz comenzó llevándose la clasificación ganando la serie, pero un inconveniente en el embrague hizo que perdiera posiciones quedando relegado al tercer puesto de la competencia, que tuvo como ganador a Luis Magarzo.

La TP. 1100 “B” ganó Antonio Jodal, que fue segundo en pista, pero que después por anomalías técnicas del ganador, le permitieron al jujeño quedarse con lo más alto del podio que tuvo a Marcelo Abraham como uno más de los mejores.

La 1100 Estándar tuvo también una cuota de polémica, ya que fue ganador en pista a Mateo Vuyovich, quien horas más tarde en la técnica sería descalificado, siendo el ganador Francisco Romagnoli. En el segundo puesto finalizó Samuel Haroian y tercero Tomas Torres, ambos de Jujuy.

Jujeños en la 5ta fecha del Zonal del NOA de automovilismo
Jujeños en la 5ta fecha del Zonal del NOA de automovilismo

Jujeños en la 5ta fecha del Zonal del NOA de automovilismo

La gran sorpresa del fin de semana fue Francisco Merlo, el jujeño que volvió a la competencia con auto nuevo y logró la pole, la serie y la final. Alejo D’Abate, líder del campeonato, fue segundo y Ariel Balderrama se subió al tercer escalón del podio.

La próxima cita del automovilismo regional

La próxima fecha será el fin de semana del sábado 11 y domingo 12 de octubre, nuevamente en el Autódromo Martín Miguel de Güemes, donde el Zonal del NOA continuará su camino hacia una definición apasionante a pocas fechas del cierre.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El jujeño Ignacio Díaz en el podio del Zonal de automovilismo

Automovilismo en Jujuy: todo listo para la Copa de oro

El domingo arranca el campeonato de automovilismo en Jujuy

Matías Clapier y una histórica carrera en el Turismo Pista en Buenos Aires

Liga Jujeña: días y horarios confirmados para la 7ma fecha del torneo

Lo que se lee ahora
Liga Jujeña: se confirmó la 7ma fecha del Torneo Clausura - Imagen ilustrativa 
Fútbol.

Liga Jujeña: días y horarios confirmados para la 7ma fecha del torneo

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Programa Hogar Mi ANSES.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

Sin clases en Jujuy el jueves.
Educación.

El jueves no habrá clases en las escuelas de Jujuy: los detalles

Quiso buscar un pez y casi es devorado por una anaconda.
Redes sociales.

Pánico viral: quiso buscar un pez y casi es devorado por una anaconda

Centro Provincial de Odontología (imagen ilustrativa)
Salud.

Cómo acceder a la atención odontológica gratuita en Jujuy: horarios, servicios y beneficios

Nico Voutrinas, Luz Tito, Tato Algorta y Martina Pereyra en la FNE 2025. video
¡Imperdible!

Cuatro famosos estarán en la FNE 2025 con Canal 4 de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel