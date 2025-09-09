Jujeños protagonistas en la 5ta fecha del Zonal del NOA de automovilismo

Jujeños en la 5ta fecha del Zonal del NOA de automovilismo

En el Autódromo Martín Miguel de Güemes de Salta se corrió la 5ta fecha del Campeonato Zonal del NOA 2025 de automovilismo que organiza el Auto Club Salta , donde varios pilotos jujeños fueron protagonistas logrando varios podios en las cuatro categorías.

El circuito salteño con una pista de 2.800 metros en sentido horario , fue el escenario de una fecha clave con un gran marco de público. Se corrió en cuatro categorías en pista en competencias atrapantes: TP 1600, TP 1100, TP 1100 B y TZM 1100.

En la categoría TZM, el jujeño Ignacio Díaz comenzó llevándose la clasificación ganando la serie, pero un inconveniente en el embrague hizo que perdiera posiciones quedando relegado al tercer puesto de la competencia, que tuvo como ganador a Luis Magarzo.

La TP. 1100 “B” ganó Antonio Jodal , que fue segundo en pista, pero que después por anomalías técnicas del ganador, le permitieron al jujeño quedarse con lo más alto del podio que tuvo a Marcelo Abraham como uno más de los mejores.

La 1100 Estándar tuvo también una cuota de polémica, ya que fue ganador en pista a Mateo Vuyovich, quien horas más tarde en la técnica sería descalificado, siendo el ganador Francisco Romagnoli. En el segundo puesto finalizó Samuel Haroian y tercero Tomas Torres, ambos de Jujuy.

La gran sorpresa del fin de semana fue Francisco Merlo, el jujeño que volvió a la competencia con auto nuevo y logró la pole, la serie y la final. Alejo D’Abate, líder del campeonato, fue segundo y Ariel Balderrama se subió al tercer escalón del podio.

La próxima cita del automovilismo regional

La próxima fecha será el fin de semana del sábado 11 y domingo 12 de octubre, nuevamente en el Autódromo Martín Miguel de Güemes, donde el Zonal del NOA continuará su camino hacia una definición apasionante a pocas fechas del cierre.