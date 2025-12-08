lunes 08 de diciembre de 2025

8 de diciembre de 2025 - 19:18
Fútbol.

Quedaron definidos los cuatro semifinalistas de la Liga Jujeña

Este lunes se completó el cuadro de los cuartos de final en la rama masculina y femenina. Mirá como quedaron los cruces.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Cruces para las semifinales.

Cruces para las semifinales.

Liga Jujeña de Fútbol - Foto: Club Deportivo Luján
Fútbol.

Confirmaron los cruces de cuartos de final del Torneo Continuidad de la Liga Jujeña
Segunda jornada de competencia del Nacional de Taekwondo en Jujuy
Encuentro.

Torneo Nacional de Taekwondo: un evento de primer nivel en Jujuy

Semifinales de la Liga Jujeña: los resultados del masculino

Ciudad de Nieva 1 - 0 Malvinas

El jueves en el estadio "La Tablada", Ciudad de Nieva se impuso con un gol de Pablo Jaúregui en tiempo cumplido para asegurar su pase a semifinales del torneo.

Cuyaya 1 (4) - Gimnasia de Jujuy 1 (3)

El duelo nocturno en "La Tablada" terminó igualado 1-1, con goles de Héctor Guzmán para Cuyaya y Augusto Subirats para Gimnasia. En la tanda de penales, Cuyaya ganó 4-3 y avanzó a semifinales, esperando al ganador entre Belgrano y Comercio.

El Cruce 2 - 0 Zapla

Con goles de Lautaro Gerez y Juan Ignacio Rodríguez, El Cruce venció a Zapla y se clasificó para enfrentar a Ciudad de Nieva en semifinales.

Belgrano 3 - 1 Comercio

Este lunes, Belgrano se impuso en "La Tablada" con goles de Cesar Pérez, Mauricio Farfán y Rogelio Salto, mientras Mariano López descontó para Comercio. Belgrano avanzó a semifinales y ahora se medirá con Cuyaya.

Belgrano paso a semifinales

Semifinales de la Liga Jujeña: los resultados del femenino

Las bandeñas empataron 1-1 ante Gimnasia por los cuartos de final del Torneo "Hugo Cid Conde”. El gol de Cuyaya lo hizo Marcela Flores, llegando a la tanda de penales donde las bandeñas lograron clasificaron a semifinal.

El jueves en un partido duro, Malvinas igualó 2 a 2 ante Los Perales en el tiempo reglamentario y las Gauchas fueron más efectivas en los doce pasos clasificando a la semifinal.

En el estadio La Tablada, después del 0-0 en los 90 minutos, el equipo femenino de Altos Hornos Zapla cayó 4-3 por penales ante La Viña.

Por último, Gorriti se enfrentó a Belgrano derrotando por 2 a 0 a las decanas, con goles de Agustina Gramajo y Noel Farfán. La arquera de las diablas Pilar Cazón atajó un penal clave para mantener la ventaja en el encuentro.

Cruces de semifinales

MASCULINO

Ciudad de Nieva, el primer clasificado, irá ante El Cruce mientras que el Club Atlético Cuyaya, se cruzará con Club General Belgrano. De acá saldrán los dos equipos para la final del torneo Continuidad "Hugo Cid Conde".

FEMENINO

El Club Atlético Cuyaya se enfrentará a la Asociación Atlética La Viña y el Club Atlético Gorriti irá a ante Club Los Perales, para definir a los dos finalistas.

Cuyaya clasificó a semifinales

