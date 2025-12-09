Gimnasia de Jujuy pierde a otro delantero: quién no seguirá en la temporada 2026

Gimnasia de Jujuy 2025

Gimnasia de Jujuy atraviesa la última semana de entrenamientos del 2025 y, antes del receso previo a la pretemporada, se confirmó otra baja en el plantel de Hernán Pellerano: Alejandro Quintana no seguirá en el Lobo en la Primera Nacional 2026.

Alejandro Quintana deja Gimnasia de Jujuy: a dónde se iría el delantero Si bien Gimnasia de Jujuy aún no confirmó la salida de Alejandro Quintana, TodoJujuy.com pudo saber que, en las últimas horas, el delantero se habría acercado a los entrenamientos en Papel Noa para despedirse del plantel y del cuerpo técnico. Esto se debe a que no seguirá en el Lobo jujeño en la temporada 2026.

Aparentemente, el jugador continuaría su carrera en Club Atlético Atlanta, donde asumió días atrás Cristian Pellerano como nuevo -hermano del actual DT del equipo jujeño-.

Alejandro Quintana - Gimnasia de Jujuy Quintana arribó al conjunto albiceleste en enero de 2025, con contrato hasta diciembre de este año. El delantero, proveniente de Guabirá de Bolivia, pasó por clubes como Huracán, Tristán Suárez, Brown de Adrogué, Platense, Sportivo Boys, Cafetaleros y Atlético Bucaramanga, entre otros.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.