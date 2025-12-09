martes 09 de diciembre de 2025

9 de diciembre de 2025 - 07:56
Mercado.

Gimnasia de Jujuy pierde a otro delantero: quién no seguirá en la temporada 2026

Otro delantero será baja en Gimnasia de Jujuy y no continuará durante la Primera Nacional 2026. Enterate quién es.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy 2025

Gimnasia de Jujuy 2025

Alejandro Quintana deja Gimnasia de Jujuy: a dónde se iría el delantero

Si bien Gimnasia de Jujuy aún no confirmó la salida de Alejandro Quintana, TodoJujuy.com pudo saber que, en las últimas horas, el delantero se habría acercado a los entrenamientos en Papel Noa para despedirse del plantel y del cuerpo técnico. Esto se debe a que no seguirá en el Lobo jujeño en la temporada 2026.

Aparentemente, el jugador continuaría su carrera en Club Atlético Atlanta, donde asumió días atrás Cristian Pellerano como nuevo -hermano del actual DT del equipo jujeño-.

Alejandro Quintana - Gimnasia de Jujuy

Quintana arribó al conjunto albiceleste en enero de 2025, con contrato hasta diciembre de este año. El delantero, proveniente de Guabirá de Bolivia, pasó por clubes como Huracán, Tristán Suárez, Brown de Adrogué, Platense, Sportivo Boys, Cafetaleros y Atlético Bucaramanga, entre otros.

Durante su paso por el Lobo, Quintana disputó 37 partidos entre la Primera Nacional (incluido el Reducido) y la Copa Argentina. Anotó 9 goles, uno de ellos en el Reducido ante Deportivo Madryn, en el partido de ida disputado en el Estadio 23 de Agosto, aunque posteriormente el Tribunal de Disciplina de la AFA dio por ganado ese encuentro al equipo del sur por 3-0.

image

Otras bajas en Gimnasia de Jujuy: quiénes dejan el plantel de cara al 2026

Arrancó la era de Hernán Pellerano en Gimnasia de Jujuy y, con la presencia de Julio Chiarini como manager deportivo, comenzaron también los trabajos para definir el mercado de pases de cara al torneo de la Primera Nacional 2026. En ese marco, ya empezaron a confirmarse las primeas bajas en el Lobo jujeño.

Algunos de los jugadores que serán baja para la temporada 2026 son:

  • Daniel Juárez
  • Fernando Duré
  • Román Barreto
  • Santiago Camacho
  • Matías Noble

