Gimnasia de Jujuy pierde a otro delantero: quién no seguirá en la temporada 2026

Alejandro Quintana deja Gimnasia de Jujuy: a dónde se iría el delantero
Si bien Gimnasia de Jujuy aún no confirmó la salida de Alejandro Quintana, TodoJujuy.com pudo saber que, en las últimas horas, el delantero se habría acercado a los entrenamientos en Papel Noa para despedirse del plantel y del cuerpo técnico. Esto se debe a que no seguirá en el Lobo jujeño en la temporada 2026.
Aparentemente, el jugador continuaría su carrera en Club Atlético Atlanta, donde asumió días atrás Cristian Pellerano como nuevo -hermano del actual DT del equipo jujeño-.
Quintana arribó al conjunto albiceleste en enero de 2025, con contrato hasta diciembre de este año. El delantero, proveniente de Guabirá de Bolivia, pasó por clubes como Huracán, Tristán Suárez, Brown de Adrogué, Platense, Sportivo Boys, Cafetaleros y Atlético Bucaramanga, entre otros.