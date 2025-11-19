Hernán Pellerano asumió en Gimnasia de Jujuy: habló de refuerzos, pretemporada y objetivos

Hernán Pellerano puso primera como director técnico de Gimnasia de Jujuy de cara a lo que será el campeonato de la Primera Nacional 2026. Luego del entrenamiento matutino en Papel Noa, el nuevo entrenador del Lobo habló y se refirió a la idea de mantener la base que armó Matías Módolo , como así también, indicó cómo será la pretemporada y los objetivos que tiene el nuevo cuerpo técnico.

Fútbol. La primera foto de Hernán Pellerano en su vuelta a Gimnasia de Jujuy

En un primer momento, Hernán Pellerano se mostró ilusionado y contento por la posibilidad de dirigir a Gimnasia de Jujuy en la temporada 2026 de la Primera Nacional. Luego, el director técnico trazó cuáles serán los primeros objetivos del cuerpo técnico.

"Es muy importante que se quede la base de los chicos del plantel pasado , se hizo una gran campaña y como cuerpo técnico queremos mantener lo que se hizo en el torneo pasado. Vamos a poner nuestra impronta pero el camino es el que manejó Matías Módolo y tenemos que seguir por la misma línea", dijo Pellerano.

Posteriormente, volvió a enfatizar que la idea principal es seguir con la base que hizo Módolo en el torneo 2025, "sobre todo en lo defensivo y ser protagonistas en todas las canchas". Sobre esto último, aseguró: "Gimnasia de Jujuy se puso en el pelotón de los equipos importantes de la categoría, eso lo consiguió Matías y hay que mantenerlo. Vamos a poner nuestra impronta pero tampoco queremos cambiar todo lo que se hizo este año, se hicieron muchísimas cosas buenas y hay que reforzarlas".

image

Refuerzos para el 2026

Respecto a los posibles refuerzos para encarar el campeonato 2026, Pellerano comentó que le solicitó al presidente albiceleste, Walter Morales, la posibilidad de que se quede la base de jugadores del torneo pasado.

"Esto es muy importante porque son buena gente, buenos jugadores, y conocen al club y en eso le tenemos que sacar ventaja a los rivales", dijo sobre el plantel profesional.

En otro punto, expresó que, si la situación financiera del club lo permite, le gustaría sumar un lateral derecho y dos extremos. "Si se puede bienvenido sea, pero primero quiero agradecer que se queden los jugadores porque los deben querer de muchísimos equipos", manifestó el entrenador.

plantel gimnasia de jujuy

Pretemporada 2025-2026

Finalmente, el DT del Lobo adelantó que la pretemporada se dividirá en dos: primero trabajarán en Papel Noa hasta el 13 de diciembre, de lunes a sábado, con doble jornada de entrenamientos la mayoría de los días. En una segunda etapa, prevista desde enero, se intentará viajar a Córdoba para tener rodaje y disputar amistosos con equipos de Primera División.