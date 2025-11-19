Dictan prisión preventiva a dos acusados por la muerte de "Gringo" en La Mendieta

A partir de las primeras medidas de la Fiscalía interviniente, se logró identificar a dos personas señaladas como presuntos involucrados. Tras tareas realizadas por personal policial bajo directivas del MPA, ambos fueron detenidos y quedaron con prisión preventiva por quince días. El plazo rige desde el lunes 17 de noviembre de 2025 mientras continúa la investigación penal preparatoria.
La causa se encuentra bajo seguimiento permanente de la Fiscalía, que continúa con las etapas previstas en la investigación penal preparatoria. Los resultados permitirán definir la situación procesal de los detenidos.
El MPA recordó que estos procedimientos se desarrollan en el marco de la Ley Nacional 14.346, que establece sanciones ante actos de crueldad y malos tratos contra animales. El organismo señala que informará a la comunidad sobre avances oficiales cuando se registren datos de relevancia.