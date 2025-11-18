Gremios docentes de Jujuy realizarán paro esta semana

Los gremios docentes realizarán medidas de fuerza esta semana. El CEDEMS informó que este miércoles 19 de noviembre realizará un paro provincial por 24 horas y una marcha en San Salvador de Jujuy. Por otro lado, ADEP empleará medidas similares el jueves 20 de noviembre.

Política. El lunes retoman las paritarias con docentes y se confirma el bono de fin de año

El Centro de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) reclama un reajuste salarial, una revisión de las paritarias y un bono universal. La convocatoria inicia a las 18 en la sede del gremio, ubicada en Balcarce 162.

Por otro lado, la Asosiación de Educadores Provinciales (ADEP) convocó para el jueves 20 de noviembre "en rechazo al miserable aumento salarial". "Este jueves alzamos la voz y paramos", indicaron en el comunicado.

El anuncio del CEDEMS señala que el salario docente queda por debajo del costo de vida y que la negociación con el Ejecutivo provincial no avanza. En el comunicado afirman que la docencia “necesita una actualización urgente para sostener el trabajo diario”.

El gremio solicita un aumento del 15% y un bono de 500.000 pesos. También exige que el pago sea por cargo para reflejar la realidad laboral de cada trabajador.

Las paritarias

Durante la reunión paritaria de esta semana, se informó que el bono extraordinario de fin de año tendrá dos categorías. Los trabajadores estatales que perciben hasta $1.400.000 accederán a $300.000, pagados en dos cuotas, una en diciembre y otra en enero.

Para quienes superan ese ingreso, el bono será de $200.000, también dividido en dos pagos, distribuidos entre diciembre y enero.

Los gremios habían solicitado un bono de $2 millones.

Además del bono, se informó una oferta salarial del 2,5% para el sector docente. Según los cálculos técnicos, "ese porcentaje representaría unos $380.000 adicionales para quienes se encuentran dentro de las escalas salariales más bajas", informaron desde ADEP.