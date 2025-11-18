miércoles 19 de noviembre de 2025

18 de noviembre de 2025 - 13:48
Jujuy.

Gremios docentes de Jujuy realizarán paro esta semana

El CEDEMS convocó a paro y movilización para el miércoles, en tanto que ADEP hará lo propio el jueves.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Paro y movilización del CEDEMS.

Paro y movilización del CEDEMS.

Reclamos presentes en la convocatoria

El anuncio del CEDEMS señala que el salario docente queda por debajo del costo de vida y que la negociación con el Ejecutivo provincial no avanza. En el comunicado afirman que la docencia “necesita una actualización urgente para sostener el trabajo diario”.

El gremio solicita un aumento del 15% y un bono de 500.000 pesos. También exige que el pago sea por cargo para reflejar la realidad laboral de cada trabajador.

Las paritarias

Durante la reunión paritaria de esta semana, se informó que el bono extraordinario de fin de año tendrá dos categorías. Los trabajadores estatales que perciben hasta $1.400.000 accederán a $300.000, pagados en dos cuotas, una en diciembre y otra en enero.

Para quienes superan ese ingreso, el bono será de $200.000, también dividido en dos pagos, distribuidos entre diciembre y enero.

Los gremios habían solicitado un bono de $2 millones.

Además del bono, se informó una oferta salarial del 2,5% para el sector docente. Según los cálculos técnicos, "ese porcentaje representaría unos $380.000 adicionales para quienes se encuentran dentro de las escalas salariales más bajas", informaron desde ADEP.

