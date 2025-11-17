Este lunes retoman las negociaciones paritarias en Jujuy

Este lunes retoman las paritarias en Jujuy . Serán los gremios docentes los primeros convocados en una reunión que tendrá lugar en el Complejo Ministerial de Educación a las 9 de la mañana.

Video. Paritarias en Jujuy: el Gobierno ofreció 4% de aumento en dos meses y un bono de fin de año

El encuentro de este lunes forma parte de una nueva ronda de diálogo que se da en el cierre del año, cuando los sindicatos buscan garantizar una recomposición salarial antes del receso de verano.

Las reuniones se realizarán con representantes de las distintas áreas y con los voceros de los gremios estatales, con el objetivo de presentar los reclamos del sector y analizar las posibilidades salariales de cara al cierre del año.

Más allá de la negociación salarial, se confirmó que habrá un bono de fin de año para los trabajadores estatales .

El monto aún no fue establecido y será uno de los puntos a tratar en las reuniones de esta semana. Para los gremios, el valor final deberá acompañar el incremento del costo de vida y servir como alivio en el tramo final del año.

Paritarias docentes: qué plantea el CEDEMS para la reunión de hoy

En la antesala de la reunión, el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) realizó una Asamblea Extraordinaria el sábado 8 de noviembre, donde analizó la última propuesta recibida y resolvió rechazarla por considerarla insuficiente.

El sindicato llevará a la mesa una contrapropuesta que incluye un bono universal de $500.000 y un incremento salarial del orden del 15%, al considerar que la oferta anterior no alcanza para sostener el poder adquisitivo.

Además, el CEDEMS dejó abierta la posibilidad de medidas de fuerza si no hay avances concretos. La conducción del gremio destacó que el sector se encuentra en estado de alerta.