jueves 26 de febrero de 2026

26 de febrero de 2026 - 20:13
Salud.

Sedentarismo en menores: "hay que fomentar más actividad física desde la casa"

Especialistas advierten sobre el aumento del sedentarismo en niños y adolescentes. Apuntan al rol clave de padres y tutores para fomentar el deporte y limitar el uso de pantallas.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Hábitos importantes en casa.

Hábitos importantes en casa.

Con la vuelta a clases cada vez más cerca, también regresa la rutina diaria de miles de chicos y adolescentes. Sin embargo, en muchos casos el regreso a la actividad física no es sencillo. El sedentarismo y el uso excesivo de dispositivos móviles se convirtieron en una preocupación creciente para profesionales de la salud y la educación.

El profesor de Educación Física y entrenador Patricio Lamas dialogó con Canal 4 y remarcó que el problema no solo pasa por los jóvenes, sino también por el acompañamiento familiar y los hábitos en casa.

Las pantallas, el gran desafío

Uno de los principales factores que inciden en el sedentarismo es el uso excesivo del celular y otras pantallas. “Los adolescentes y los niños tienden a no hacer mucha actividad física en estos tiempos por el uso del celular. Les cuesta salir de esa comodidad”, señaló Lamas.

niños con celular

El profesional fue claro al apuntar al rol de los adultos: “Para que no molesten, muchas veces les damos el celular y el tiempo se va. A los chicos hay que incentivarlos a hacer actividad física”.

Según indicó, la disminución del movimiento en menores es notoria, afecta al futuro de esa persona y representa una lucha constante tanto para docentes como para entrenadores.

El rol de la familia y los beneficios para la salud

Más allá del rendimiento deportivo, el foco está puesto en la salud integral. La actividad física no solo mejora la condición corporal, sino que también impacta en el bienestar emocional.

“Es importante fomentar la actividad y el esfuerzo físico y sacarlos un poco del contexto de encierro. Al principio reniegan, pero después terminan disfrutando el agua, pedalear, correr. La actividad genera endorfinas y eso es felicidad”, sostuvo.

En este sentido, el mensaje es claro: el hábito debe construirse desde el hogar. Limitar el tiempo frente a las pantallas, promover el contacto con la naturaleza y acompañar a los chicos en actividades deportivas son claves para combatir el sedentarismo.

El descanso prolongado y el riesgo de lesiones en mayores

Durante el receso de verano, las fiestas y el carnaval, la actividad física suele interrumpirse por varias semanas. Según explicó Lamas, este corte prolongado genera consecuencias cuando los chicos intentan retomar el entrenamiento de manera intensa.

“Llega Navidad, Año Nuevo, Carnaval y como dura prácticamente un mes, no se hacen actividades y se toma un descanso largo. Cuando empiezan quieren hacer lo que venían haciendo, con el mismo peso o intensidad, y eso lleva a lesiones, falta de energía y cansancio”, explicó.

El especialista recomendó una vuelta progresiva al ejercicio, aumentando la frecuencia y la intensidad de manera paulatina para evitar sobrecargas físicas.

encontraron un cuerpo en el rio grande a la altura de palpala
Policiales.

Encontraron un cuerpo en el Río Grande a la altura de Palpalá

Por  Redacción de TodoJujuy

