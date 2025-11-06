Alarmante cifra de menores de edad que juegan Roblox en Argentina

El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires bloqueó el acceso a Roblox en todas las redes escolares públicas. La decisión se tomó el 31 de octubre de 2025 , luego de que familias de una escuela estatal informaran un presunto caso de grooming ocurrido fuera del horario de clases.

El episodio generó preocupación y motivó a las autoridades a reforzar la seguridad digital dentro del sistema educativo.

Roblox es un videojuego en línea que permite a los usuarios crear y jugar experiencias virtuales diseñadas por otros jugadores.

roblox uno de los juegos mas descargados de argentina

Su acceso gratuito y la posibilidad de interactuar con personas de todo el mundo lo convirtieron en uno de los espacios digitales más populares entre chicos y chicas.

El problema surge cuando el entorno abierto del juego facilita interacciones con desconocidos y exposición a contenido no apto para menores.

Una plataforma con millones de jugadores menores

El videojuego Roblox, con más de 380 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo, es una de las plataformas más utilizadas por menores de edad.

Permite que los usuarios —en su mayoría chicos de entre 6 y 16 años— diseñen sus propios juegos sin conocimientos técnicos avanzados.

En Argentina, se estima que existen cinco millones de cuentas activas, de las cuales 1,9 millones pertenecen a menores de 13 años.

Aunque la edad mínima de ingreso es justamente 13 años, el sistema permite registrarse con datos falsos, lo que debilita los mecanismos de seguridad y control.

Roblox lidera las descargas de videojuegos en Argentina

De acuerdo con datos de la consultora Sensor Tower, Roblox fue el videojuego más descargado del país entre abril y junio de 2025.

Superó las 800.000 instalaciones en ese período, concentrando a su mayor grupo de usuarios entre los 8 y 11 años.

El crecimiento de su popularidad despertó preocupación entre docentes y familias, especialmente por la falta de supervisión en línea.

personajes de roblox

Adicción, grooming y contenido inapropiado: los tres riesgos principales

Especialistas en educación y psicología digital advierten sobre tres puntos que preocupan a las familias.

adicción , ya que la dinámica del juego genera una sensación de recompensa constante que puede afectar la concentración y el descanso.

, ya que la dinámica del juego genera una sensación de recompensa constante que puede afectar la concentración y el descanso. grooming , debido a la falta de controles de edad y la posibilidad de chatear con desconocidos.

, debido a la falta de controles de edad y la posibilidad de chatear con desconocidos. exposición a contenido inapropiado, ya que algunos juegos creados por usuarios muestran violencia o escenas no aptas para menores.

En Jujuy recomiendan control familiar y denuncias

En diálogo con Canal 4 de Jujuy, Luis Pérez, presidente de la Asociación de Juegos y Deportes Electrónicos de Jujuy, destacó la importancia del control familiar.

Explicó que los padres pueden moderar el uso de la aplicación, bloquear chats o evitar que los chicos reciban solicitudes de amistad.

También aconsejó que, ante un usuario sospechoso, no se lo bloquee de inmediato.

“El proceso correcto es copiar el nombre, hacer una captura y denunciarlo. En Jujuy hay oficinas de grooming donde se pueden acercar”, señaló.