Llega el Desafío Cabildo Gamer para los fanáticos de los videojuegos en Jujuy

El Gobierno de la Provincia, junto a Desafío Jujuy y la Asociación de Deportes Electrónicos de Jujuy (ADEJ), organiza el Desafío Cabildo Gamer, un evento que promete ser el punto de encuentro para amantes de los videojuegos y los deportes electrónicos . La convocatoria incluye competencias de títulos como Fortnite, FIFA 25, League of Legends, Brawl Stars, Clash Royale, Mobile Legends, Rocket League y Free Fire. Será el viernes 31 de enero y sábado 1 de febrero.

Espacios de entretenimiento y realidad virtual

Más allá de las competencias, el evento contará con zonas de esparcimiento para todas las edades. Entre las propuestas, habrá consolas retro y videojuegos arcade que traerán nostalgia a los fanáticos. También se habilitarán espacios dedicados a Just Dance, Mario Party y Pump It Up, además de experiencias inmersivas con tecnología de realidad virtual.