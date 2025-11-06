jueves 06 de noviembre de 2025

6 de noviembre de 2025 - 09:25
Educación.

Ya están publicadas las asignaciones de bancos para 1º año

El Ministerio de Educación publicó los listados de bancos asignados en la página web. Ahora los padres o tutores deberán presentar la documentación.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Los chicos de la Escuela Normal tienen asegurado su banco para el ingreso a primer año 2026.

Los chicos de la Escuela Normal tienen asegurado su banco para el ingreso a primer año 2026.

Respetando el cronograma previsto, el Ministerio de Educación de Jujuy publicó en su sitio web el listado con la asignación de los 1.804 bancos disponibles para primer año del ciclo lectivo 2026 en los 15 colegios secundarios estatales con sobredemanda que fueron a sorteo el 28 de octubre.

La publicación incluye el orden de mérito y la consiguiente distribución de las vacantes en los 15 colegios de capital y el interior donde rindieron el examen de ingreso el 31 de octubre.

Los sitios en que estará publicada la información de las asignaciones de banco es la página web del Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy (educacion.jujuy.gob.ar/ingreso2026) así como sus perfiles de Facebook e Instagram. Otro dato a tener en cuenta es que también hoy, mañana y el lunes podrán confirmar su banco, con la documentación, los 4.074 alumnos que optaron por 108 secundarios sin sobredemanda.

Cómo sigue el proceso de ingreso a primer año

Publicación de vacantes y segunda preinscripción

Los días 6, 7 y 10 de noviembre se concretará la confirmación e inscripción definitiva con presentación de la documentación requerida.

Esta instancia es presencial para la presentación de documentación requerida en cada institución escolar.

  • constancia de Alumno Regular de 7° grado (otorgada por la escuela primaria a la que concurre),
  • la partida/certificado de nacimiento (original y copia),
  • ficha de salud (original y copia),
  • fotocopia del DNI del estudiante,
  • fotocopia del DNI del padre/madre o tutor,
  • la fotocopia del CUD o Proyecto Pedagógico Individual con el aval institucional (firma de director/a y docentes a cargo) en caso de que corresponda (original y copia);
  • constancia de estudiante Abanderado/a (si corresponde)
  • partida de nacimiento de hermanos o Declaración Jurada de filiación (para hermanos), por los agrupamientos existentes.

El relevamiento de vacantes disponibles se efectuará el 11 y 12 de noviembre, y del 13 al 15 de noviembre se abrirá la segunda etapa de preinscripción, esta vez con la posibilidad de elegir hasta dos instituciones.

El 17 de noviembre volverán a publicarse los listados de colegios con sobredemanda. El 20 se asignará un “momento” para cada institución a través de IMPROJUY y el 22 se publicará la asignación de vacantes por escuela. Las confirmaciones e inscripciones se realizarán entre el 24 y el 26 de noviembre, seguidas por un nuevo relevamiento de vacantes el 27 y 28 de noviembre.

Tercera preinscripción

El cronograma cerrará con la tercera preinscripción, programada para los días 2 y 3 de diciembre, con la posibilidad de postularse en hasta dos instituciones educativas.

El 9 de diciembre se volverá a asignar un “momento” para las instituciones con sobredemanda mediante IMPROJUY. El 11 de diciembre se publicarán las vacantes asignadas, y la confirmación final se desarrollará los días 12, 15 y 16 de diciembre, con la entrega de la documentación correspondiente.

  • 6, 7 y 10 de noviembre: confirmación e inscripción definitiva con presentación de la documentación requerida.
  • 11 y 12 de noviembre: relevamiento de vacantes
  • Del 13 al 15 de noviembre: se abrirá la segunda etapa de preinscripción, esta vez con la posibilidad de elegir hasta dos instituciones.
  • 17 de noviembre: se publicarán los nuevos listados de colegios con sobredemanda
  • 20 de noviembre: se asignará un “momento” para cada institución a través de IMPROJUY
  • 22 de noviembre: se publicará la asignación de vacantes por escuela
  • Entre el 24 al 26 de noviembre: nuevo relevamiento de vacantes
  • 2 y 3 de diciembre: tercera preinscripción, con la posibilidad de postularse en hasta dos instituciones educativas.
  • 9 de diciembre: se volverá a asignar un “momento” para las instituciones con sobredemanda mediante IMPROJUY
  • 11 de diciembre: se publicarán las vacantes asignadas
  • 12, 15 y 16 de diciembre: será la confirmación final con la entrega de la documentación correspondiente.

