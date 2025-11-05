miércoles 05 de noviembre de 2025

5 de noviembre de 2025 - 14:23
Servicios.

Día del Bancario: cómo funcionan los bancos el 6 de noviembre

El jueves 6 de noviembre las sucursales de bancos de todo el país no atenderán por el Día del Bancario. La fecha tiene estatus de feriado para el sector.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
bancos pagos jujuy

Mañana, jueves 6 de noviembre las sucursales bancarias de todo el país cerrarán sus puertas por el feriado bancario, fecha no laborable para el sector. Se trata del Día del Bancario, una jornada que el sistema financiero observa como feriado sectorial desde hace décadas.

La fecha recuerda la fundación de la Asociación Bancaria (1924) y está reconocida en el convenio colectivo del sector, que equipara el 6 de noviembre a un feriado: ese día se suspenden las prestaciones laborales en sucursales.

Con motivo de este feriado sectorial, no se presta servicio ni atención al público, y los trabajadores del rubro gozarán de un día de descanso. Por esta razón, se recomienda a los ciudadanos anticipar o posponer cualquier trámite u operación bancaria que requiera la presencia física en una sucursal o la atención personalizada de un empleado.

Aunque las puertas de los bancos permanezcan cerradas, la actividad financiera no se detiene por completo. La operatoria online a través de las aplicaciones móviles de los bancos y el homebanking estará plenamente habilitada para los usuarios. Esto permitirá realizar pagos, transferencias y otras gestiones habituales desde cualquier dispositivo conectado a internet. Asimismo, los cajeros automáticos de todas las redes funcionarán con normalidad para extracciones y otras operaciones básicas.

Es importante recordar que las transacciones y operaciones con vencimiento programado para el 6 de noviembre se liquidarán y procesarán el siguiente día hábil. Además, como alternativa para obtener efectivo, los ciudadanos contarán con la posibilidad de realizar extracciones en diversos locales no bancarios, como supermercados y farmacias, que operarán bajo sus horarios usuales.

Bancos
Los bancos no podrán comprar dólares hasta fin de mes.

Los bancos no podrán comprar dólares hasta fin de mes.

Jueves sin bancos: ¿Qué servicios habrá disponibles?

Aunque las puertas estarán cerradas, siguen operativos el homebanking, las apps, los cajeros automáticos y las billeteras para pagos y transferencias. También se puede extraer efectivo en puntos de retiro de supermercados y comercios adheridos.

Operaciones que requieren personal (apertura de cuentas presenciales, gestiones de caja, firma de documentación, atención comercial en ventanilla) deberán reprogramarse para el siguiente día hábil. En general, vencimientos que caen en feriado se trasladan automáticamente al día hábil posterior.

¿Qué pasa con el dólar y el clearing?

Durante la jornada no habrá atención en el mercado cambiario por la inactividad bancaria. El clearing y otras cámaras compensadoras no operan y retoman al día hábil siguiente. Planeá pagos y acreditaciones con antelación.

Cómo se paga el Día del Bancario

Según la más reciente actualización salarial del sector, el monto correspondiente al Día del Bancario quedó fijo en $1.708.032,46, un beneficio que acompaña la celebración.

