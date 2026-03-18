Aumentó el desempleo en Argentina en 2025: hay 1,64 millones de desocupados

Según informó el INDEC este miércoles, el
volvió a crecer en el cierre de 2025 y alcanzó el desempleo en Argentina 7,5% de la población económicamente activa. El dato corresponde al cuarto trimestre del año y representa una suba de 0,9 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior y de 1,1 puntos en comparación interanual.
En términos absolutos, el desempleo ya alcanza a más de 1,6 millones de personas en todo el país.
Menos empleo y más personas buscando trabajo
Durante los últimos tres meses de 2025, se registró un aumento en la cantidad de personas que buscan empleo, pero una caída en los puestos disponibles.
La población económicamente activa llegó a
22,72 millones
El empleo total descendió a
21,08 millones
El número de desocupados creció en
más de 200 mil personas
En este contexto, la
tasa de actividad se mantuvo en 48,6%, mientras que la tasa de empleo bajó a 45%, lo que refleja un deterioro del mercado laboral.
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Jóvenes, los más afectados por el desempleo
El impacto fue más fuerte entre la población joven.
Entre las personas de 14 a 29 años:
Además, dentro del total de desocupados:
El
27,9% son varones jóvenes
El
23,1% son mujeres jóvenes
En cambio, en los grupos de 30 a 64 años los niveles se mantuvieron estables.
Dificultades para conseguir trabajo
El informe también muestra que una gran parte de los desocupados enfrenta largos períodos sin empleo:
Estos datos reflejan las dificultades para reinsertarse en el mercado laboral.
Los sectores más golpeados
Economía
Construcción, el sector más afectado.
Entre quienes perdieron su empleo, los rubros más afectados fueron:
Construcción:
19,3%
Comercio:
16%
Servicio doméstico:
11,3%
Industria manufacturera:
9,7% Cómo se distribuye el desempleo en el país
A nivel regional, las mayores tasas se registraron en:
Gran Buenos Aires: 8,6%
Región pampeana: 7,7%
Mientras que los niveles más bajos se dieron en:
Noroeste: 4,2%
Patagonia: 4,8%
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