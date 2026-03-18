Aumentó el desempleo en Argentina en 2025: hay 1,64 millones de desocupados

Imagen alusiva - Datos de desocupación en Argentina

Según informó el INDEC este miércoles, el desempleo en Argentina volvió a crecer en el cierre de 2025 y alcanzó el 7,5% de la población económicamente activa . El dato corresponde al cuarto trimestre del año y representa una suba de 0,9 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior y de 1,1 puntos en comparación interanual .

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En términos absolutos, el desempleo ya alcanza a más de 1,6 millones de personas en todo el país.

Durante los últimos tres meses de 2025, se registró un aumento en la cantidad de personas que buscan empleo, pero una caída en los puestos disponibles.

En este contexto, la tasa de actividad se mantuvo en 48,6% , mientras que la tasa de empleo bajó a 45% , lo que refleja un deterioro del mercado laboral.

El número de desocupados creció en más de 200 mil personas

El empleo total descendió a 21,08 millones

La población económicamente activa llegó a 22,72 millones

image Desempleo en Argentina.

Jóvenes, los más afectados por el desempleo

El impacto fue más fuerte entre la población joven.

Entre las personas de 14 a 29 años:

Las mujeres registraron una suba de 3 puntos porcentuales

Los varones aumentaron 3,7 puntos

Además, dentro del total de desocupados:

El 27,9% son varones jóvenes

El 23,1% son mujeres jóvenes

En cambio, en los grupos de 30 a 64 años los niveles se mantuvieron estables.

Dificultades para conseguir trabajo

El informe también muestra que una gran parte de los desocupados enfrenta largos períodos sin empleo:

30,9% lleva más de un año buscando trabajo

24,9% entre 1 y 3 meses

14,6% entre 3 y 6 meses

15,9% menos de un mes

Estos datos reflejan las dificultades para reinsertarse en el mercado laboral.

Los sectores más golpeados

Economía Construcción, el sector más afectado.

Entre quienes perdieron su empleo, los rubros más afectados fueron:

Construcción: 19,3%

Comercio: 16%

Servicio doméstico: 11,3%

Industria manufacturera: 9,7%

Cómo se distribuye el desempleo en el país

A nivel regional, las mayores tasas se registraron en:

Gran Buenos Aires: 8,6%

Región pampeana: 7,7%

Mientras que los niveles más bajos se dieron en: