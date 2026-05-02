sábado 02 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de mayo de 2026 - 18:47
Jujuy.

Este domingo habrá cortes de tránsito en San Salvador de Jujuy

Por trabajos de EJESA, este fin de semana habrá cortes y restricciones de tránsito en calles de San Salvador de Jujuy.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Fin de semana con cortes de tránsito en San Salvador de Jujuy: dónde serán (Foto ilustrativa)

Fin de semana con cortes de tránsito en San Salvador de Jujuy: dónde serán (Foto ilustrativa)

Fin de semana con cortes de tránsito en San Salvador de Jujuy: dónde serán (Foto ilustrativa)

Fin de semana con cortes de tránsito en San Salvador de Jujuy: dónde serán (Foto ilustrativa)

Las restricciones de tránsito continuarán este domingo en San Salvador de Jujuy por trabajos de mejora en la red eléctrica que realizará personal de EJESA. La Municipalidad informó que habrá prohibición de estacionamiento y reducción de circulación a media calzada en sectores de avenida Santibáñez.

Lee además
ElClub Tiro y Gimnasia inauguró la primera escuela de esgrima 
Deportes.

El Club Tiro y Gimnasia inauguró la primera escuela de esgrima de San Salvador de Jujuy
Comienzan las clases de Aqua Fitness para adultos mayores en San Salvador de Jujuy
Jujuy.

Comienzan las clases de Aqua Fitness para adultos mayores en San Salvador de Jujuy

Imagen sugerida: avenida Santibáñez / personal de tránsito / trabajos de EJESA.

Epígrafe: Las restricciones de tránsito se aplicarán este domingo en avenida Santibáñez.

Restricciones de tránsito este domingo

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que este domingo se mantendrán medidas especiales de circulación en calles céntricas de la ciudad.

Las tareas estarán a cargo de personal de la empresa EJESA y forman parte de trabajos de mejora en la red eléctrica. Por ese motivo, la Dirección de Tránsito y Transporte implementará restricciones en la zona de avenida Santibáñez y calle Martín Fierro.

Durante la jornada estará prohibido estacionar entre las 6 y las 24 horas sobre avenida Santibáñez, en el tramo comprendido entre José Hernández y Martín Fierro.

La medida también regirá en calle Martín Fierro, entre avenida Santibáñez y el acceso ubicado a la altura del 625.

Media calzada en el puente Senador Pérez

Además, este domingo 3 de mayo se dispondrá la reducción del tránsito a media calzada en el ingreso al puente Senador Pérez.

La restricción será debajo del puente, sobre avenida Santibáñez, y estará vigente entre las 8 y las 20 horas.

Desde el municipio solicitaron a los conductores circular con extrema precaución por el sector, respetar la señalización colocada en la zona y atender las indicaciones del personal de tránsito.

Avenida Santibáñez.
Avenida Santibáñez de San Salvador de Jujuy.

Avenida Santibáñez de San Salvador de Jujuy.

Recomendaciones para circular

Las autoridades recomendaron prestar especial atención al transitar por calle 3 de Febrero, en el tramo comprendido entre El Pibe y Acoyte, debido al movimiento vehicular que podrían generar los trabajos.

También pidieron evitar maniobras bruscas, reducir la velocidad y prever posibles demoras en el sector céntrico durante el desarrollo de las tareas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Club Tiro y Gimnasia inauguró la primera escuela de esgrima de San Salvador de Jujuy

Comienzan las clases de Aqua Fitness para adultos mayores en San Salvador de Jujuy

Un corte de luz afecta a varios barrios de San Salvador de Jujuy: hasta qué hora

Servicios municipales en San Salvador de Jujuy: cómo funcionarán por el Día del Trabajador

Fiesta de la Danza en Jujuy: agenda completa de actividades en mayo

Lo que se lee ahora
Accidente en Ruta 42: murió un hombre y cuatro personas resultaron heridas
Tragedia.

Accidente en Ruta 42: murió un hombre y cuatro personas resultaron heridas

Por  Malka Alvarenga Miranda

Las más leídas

Fin de semana con cortes de tránsito en San Salvador de Jujuy: dónde serán (Foto ilustrativa)
Jujuy.

Este domingo habrá cortes de tránsito en San Salvador de Jujuy

Accidente en Ruta 42: murió un hombre y cuatro personas resultaron heridas
Tragedia.

Accidente en Ruta 42: murió un hombre y cuatro personas resultaron heridas

Dos accidentes en zona sur de San Salvador de Jujuy durante el mediodía del sábado
Accidente.

Dos accidentes en zona sur de San Salvador de Jujuy durante el mediodía del sábado

Aumentan los salarios para el empleo domestico.
Sociedad.

Empleadas domésticas: habrá un aumento en los salarios de mayo 2026

La residencia de la Fundación Sí en Jujuy. video
País.

Fundación Sí: abrieron las inscripciones para las residencias universitarias 2027

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel