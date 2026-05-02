Este domingo habrá cortes de tránsito en San Salvador de Jujuy

Fin de semana con cortes de tránsito en San Salvador de Jujuy: dónde serán (Foto ilustrativa)

Fin de semana con cortes de tránsito en San Salvador de Jujuy: dónde serán (Foto ilustrativa)

Las restricciones de tránsito continuarán este domingo en San Salvador de Jujuy por trabajos de mejora en la red eléctrica que realizará personal de EJESA. La Municipalidad informó que habrá prohibición de estacionamiento y reducción de circulación a media calzada en sectores de avenida Santibáñez.

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Imagen sugerida: avenida Santibáñez / personal de tránsito / trabajos de EJESA.

Epígrafe: Las restricciones de tránsito se aplicarán este domingo en avenida Santibáñez.

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que este domingo se mantendrán medidas especiales de circulación en calles céntricas de la ciudad.

Las tareas estarán a cargo de personal de la empresa EJESA y forman parte de trabajos de mejora en la red eléctrica. Por ese motivo, la Dirección de Tránsito y Transporte implementará restricciones en la zona de avenida Santibáñez y calle Martín Fierro.

Durante la jornada estará prohibido estacionar entre las 6 y las 24 horas sobre avenida Santibáñez, en el tramo comprendido entre José Hernández y Martín Fierro.

La medida también regirá en calle Martín Fierro, entre avenida Santibáñez y el acceso ubicado a la altura del 625.

Media calzada en el puente Senador Pérez

Además, este domingo 3 de mayo se dispondrá la reducción del tránsito a media calzada en el ingreso al puente Senador Pérez.

La restricción será debajo del puente, sobre avenida Santibáñez, y estará vigente entre las 8 y las 20 horas.

Desde el municipio solicitaron a los conductores circular con extrema precaución por el sector, respetar la señalización colocada en la zona y atender las indicaciones del personal de tránsito.

Avenida Santibáñez. Avenida Santibáñez de San Salvador de Jujuy.

Recomendaciones para circular

Las autoridades recomendaron prestar especial atención al transitar por calle 3 de Febrero, en el tramo comprendido entre El Pibe y Acoyte, debido al movimiento vehicular que podrían generar los trabajos.

También pidieron evitar maniobras bruscas, reducir la velocidad y prever posibles demoras en el sector céntrico durante el desarrollo de las tareas.