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20 de abril de 2026 - 21:26
Deportes.

El Club Tiro y Gimnasia inauguró la primera escuela de esgrima de San Salvador de Jujuy

Quedó habilitada la escuela de esgrima que funcionará en el club Tiro y Gimnasia, en San Salvador de Jujuy.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
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El Club Tiro y Gimnasia inauguró la primera escuela de esgrima 

Presentaron la primera escuela de esgrima de San Salvador de Jujuy en el Club Tiro y Gimnasia de la capital. “Queremos más beneficios permanentes para los socios”, dijo Sergio Casas, el presidente de la institución.

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“Estamos muy contentos. Invitamos a todos los chicos, los que son socios y los que no son socios, a que vengan a practicar esta hermosa disciplina”, agregó Casas, que detalló que funcionará los lunes y miércoles a las 19 horas.

“Es un lindo horario, las instalaciones son muy cómodas para que vengan ”, y explicó que “es para grandes, para chicos, para hombres, para mujeres. Así que se tienen que acercar, preguntar todos los requisitos y empezar a hacer esgrima”, destacó.

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El profesor Luis Mesa es el instructor de esgrima. “Es una disciplina a simple vista complicada, pero en la realidad cuando uno empieza a practicarla es bastante sencilla porque no hay que inventar nada”, subrayó.

“Nosotros tenemos una escuela de esgrima olímpica que se llama, es un deporte olímpico. El reglamento ya está, no hay que agregarle ni sacarle nada, simplemente hay que respetarlo”, dijo y aclaró que son tres armas las que se enseñan, florete, espada y sable.

Afirmó que este deporte “está disponible para un rango de edad mucho más amplio del que a veces esperamos”, y marcó que la pueden practicar desde los cinco años. “No hay límite. Hay categorías de más 70 a nivel internacional, yo compito en más 60 por ejemplo”.

El Club Tiro y Gimnasia inauguró la primera escuela de esgrima
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Dijo que es una disciplina que requiere bastante técnica. “Esto se basa en la repetición y en la formación neuromuscular del practicante, hasta un punto que podríamos decir máximo de acuerdo a la edad”, señaló el instructor.

“Nosotros hacemos esgrima competitiva, es un entrenamiento para competir, pero también hay gente que quiere saber, quiere aprender, quiere aprender técnica y a esa gente se le saca la parte de la pliometría, todos los saltos, la parte y puede hacer perfectamente”.

Para cerrar la invitación, dijo que “no es muy difícil aprender, solamente requiere constancia. La ventaja que tiene este deporte, a diferencia de otros deportes que son de equipo, por ejemplo, donde la mejora la hace uno”, señaló Mesa.

Embed - PRESENTARON LA ESCUELA DE ESGRIMA DE TIRO Y GIMNASIA

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