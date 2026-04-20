Estos son los clasificados por Jujuy al Regional Sub 16 de vóley

Clasificados
por Jujuy al Regional Sub 16 de vóley
Terminó una nueva edición del Pre Regional Sub 16de vóley y ya se conocieron los equipos que avanzaron al torneo Regional en la rama femenina y masculina. El certamen cerró con definiciones muy emotivas en ambas ramas.
En femenino, los cuatro primeros sacaron boleto al Regional y del quinto al octavo quedaron como reserva. Española fue protagonista del Pre Regional Sub 16 al quedarse con el primer puesto tanto en femenino como en masculino en una nueva edición del torneo.
En el femenino, el Regional se disputará en La Rioja, mientras que en el masculino tendrá sede en Catamarca. El cierre del torneo dejó posiciones finales, clasificaciones confirmadas y también a los equipos que quedaron en condición de reserva.
Clasificados por Jujuy al Regional Sub 16 de vóley
Clasificados por Jujuy al Regional Sub 16 de vóley
Cómo quedaron las posiciones en femenino
En la rama femenina, Española se quedó con el primer lugar y lideró la tabla final. Detrás se ubicaron Fundación, CIDEF y Gorriti, que completaron los cuatro puestos de clasificación al Regional que se hará en La Rioja.
Las posiciones finales
Española
Fundación
CIDEF
Gorriti
Independiente
Italiana
Rivadavia
San Pedro
De esta manera, los equipos ubicados del 1° al 4° obtuvieron su pase al Regional, mientras que del 5° al 8° quedaron como equipos de reserva.
Clasificados por Jujuy al Regional Sub 16 de vóley
Clasificados por Jujuy al Regional Sub 16 de vóley
Las posiciones del Pre Regional Sub 16 masculino
En la rama masculina, Española también terminó en lo más alto y cerró una destacada participación en el certamen. El segundo puesto fue para Gimnasia, mientras que Independiente y CIDEF completaron las principales ubicaciones.
Las posiciones finales
Española
Gimnasia
Independiente
CIDEF
El cierre del Pre Regional Sub 16 dejó un balance positivo, con equipos que compitieron a gran nivel y una nueva etapa por delante para quienes lograron la clasificación. Ahora, la expectativa está puesta en los torneos regionales que se jugarán este año.