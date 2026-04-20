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20 de abril de 2026 - 16:22
Deportes.

Estos son los clasificados por Jujuy al Regional Sub 16 de vóley

Terminó una nueva edición del Pre Regional Sub 16 de vóley y ya quedaron definidas las posiciones finales en ambas ramas.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Clasificadospor Jujuy al Regional Sub 16 de vóley

Clasificados por Jujuy al Regional Sub 16 de vóley

Terminó una nueva edición del Pre Regional Sub 16 de vóley y ya se conocieron los equipos que avanzaron al torneo Regional en la rama femenina y masculina. El certamen cerró con definiciones muy emotivas en ambas ramas.

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En femenino, los cuatro primeros sacaron boleto al Regional y del quinto al octavo quedaron como reserva. Española fue protagonista del Pre Regional Sub 16 al quedarse con el primer puesto tanto en femenino como en masculino en una nueva edición del torneo.

En el femenino, el Regional se disputará en La Rioja, mientras que en el masculino tendrá sede en Catamarca. El cierre del torneo dejó posiciones finales, clasificaciones confirmadas y también a los equipos que quedaron en condición de reserva.

Clasificados por Jujuy al Regional Sub 16 de vóley
Clasificados por Jujuy al Regional Sub 16 de vóley

Clasificados por Jujuy al Regional Sub 16 de vóley

Cómo quedaron las posiciones en femenino

En la rama femenina, Española se quedó con el primer lugar y lideró la tabla final. Detrás se ubicaron Fundación, CIDEF y Gorriti, que completaron los cuatro puestos de clasificación al Regional que se hará en La Rioja.

Las posiciones finales

  • Española
  • Fundación
  • CIDEF
  • Gorriti
  • Independiente
  • Italiana
  • Rivadavia
  • San Pedro

De esta manera, los equipos ubicados del 1° al 4° obtuvieron su pase al Regional, mientras que del 5° al 8° quedaron como equipos de reserva.

Clasificados por Jujuy al Regional Sub 16 de vóley
Clasificados por Jujuy al Regional Sub 16 de vóley

Clasificados por Jujuy al Regional Sub 16 de vóley

Las posiciones del Pre Regional Sub 16 masculino

En la rama masculina, Española también terminó en lo más alto y cerró una destacada participación en el certamen. El segundo puesto fue para Gimnasia, mientras que Independiente y CIDEF completaron las principales ubicaciones.

Las posiciones finales

  • Española
  • Gimnasia
  • Independiente
  • CIDEF

El cierre del Pre Regional Sub 16 dejó un balance positivo, con equipos que compitieron a gran nivel y una nueva etapa por delante para quienes lograron la clasificación. Ahora, la expectativa está puesta en los torneos regionales que se jugarán este año.

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