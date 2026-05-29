Jujuy definió sus representantes para el Regional Sub 18 de vóley

Vóley jujeño: los clasificados al Regional Sub 18

Los equipos jujeños que participarán en los Regionales Sub 18 de vóley quedaron definidos tras la disputa de los torneos Pre Regionales masculino y femenino, donde se vivieron partidos de gran nivel y jornadas cargadas de competencia.

Los clasificados en la rama masculina En el Pre Regional Masculino Sub 18, los equipos disputaron una intensa jornada para definir a los representantes de Jujuy en la próxima instancia regional. Los clasificados, según las posiciones finales, fueron Fundación Jujuy; Independiente; Cidef y Club Gorriti.

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Las clasificadas en la rama femenina También se disputó el Pre Regional Femenino Sub 18, con grandes partidos y buen nivel de competencia. En esta rama, los equipos que lograron la clasificación fueron Sociedad Española; Sociedad Italiana; Ciudad de Nieva y Club Gorriti. Vóley jujeño: los clasificados al Regional Sub 18 Vóley jujeño: los clasificados al Regional Sub 18 Jujuy tendrá presencia regional en el vóley Con estos resultados, el vóley jujeño tendrá representación en ambas ramas y buscará ser protagonista en los torneos regionales. Las instituciones clasificadas llegan a esta instancia tras una competencia exigente, donde demostraron crecimiento, nivel deportivo y proyección en las categorías formativas.

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