jueves 28 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de mayo de 2026 - 19:21
Deportes.

Venta de entradas para Gimnasia de Jujuy por Copa Argentina: todo lo que tenes que saber

El cruce entre entre el lobo jujeño y el pirata se jugará el sábado 30 de mayo a las 15.30 en Santiago del Estero. Mirá cuanto salen las entradas.

+ Seguir en
Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy enfrentará a Belgrano de Cordoba en los 16 avos de final.&nbsp;

Gimnasia de Jujuy enfrentará a Belgrano de Cordoba en los 16 avos de final. 

Lee además
agresion policial a hinchas del lobo en salta: el mensaje de pellerano, inicio de sumario y las imagenes
Deportes.

Agresión policial a hinchas del Lobo en Salta: el mensaje de Pellerano, inicio de sumario y las imágenes

Investigan el accionar de la policía tras los incidentes con hinchas de Gimnasia de Jujuy.
Policiales.

Polémica en Salta: investigan el accionar de la policía en el partido de Gimnasia de Jujuy

Cuándo juegan Gimnasia de Jujuy y Belgrano

El partido corresponde a los 16avos de Final y se disputará el sábado 30 de mayo, desde las 15.30, en el Estadio Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero).

Venta de entradas para Gimnasia de Jujuy: día, horario y lugar

La organización confirmó la venta de populares para la parcialidad del Lobo.

  • Viernes 29 de mayo, de 11 a 18, en las boleterías del estadio 23 de Agosto (calle Santa Bárbara esquina avenida del Éxodo, San Salvador de Jujuy).
Estadio 23 de Agosto Gimnasia de Jujuy

Venta de entradas para Belgrano de Córdoba

Para la parcialidad de Belgrano habrá expendio de populares y plateas en Córdoba capital, con una jornada exclusiva para socios.

  • Jueves 28 de mayo, de 11 a 18, en boleterías del estadio Julio César Villagra (Arturo Orgaz 510, barrio Alberdi, Córdoba capital). Solamente para socios.
  • Viernes 29 de mayo, de 11 a 18, en el mismo lugar. Para todo público.

Precios de las entradas

Estos son los valores informados para el encuentro:

  • Menores Popular (hasta 11 años): $45.000
  • Popular: $55.000
  • Platea Este (Belgrano de Córdoba): $75.000
  • Platea Oeste (Belgrano de Córdoba): $95.000

Medios de pago

Desde la organización indicaron que las entradas en boletería se podrán comprar con efectivo o tarjeta de débito, ya que todas las boleterías cuentan con PosNet.

Entradas para personas con discapacidad

Por el momento, se informó que en breve se comunicará la modalidad de canje.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Agresión policial a hinchas del Lobo en Salta: el mensaje de Pellerano, inicio de sumario y las imágenes

Polémica en Salta: investigan el accionar de la policía en el partido de Gimnasia de Jujuy

Belgrano hizo un pedido para cambiar la sede contra Gimnasia de Jujuy por Copa Argentina

Gimnasia de Jujuy vs Belgrano de Córdoba por Copa Argentina: entradas, sede y horario

Baja en Gimnasia de Jujuy: un jugador quedó descartado para jugar con Belgrano

Lo que se lee ahora
el video viral que eligio al mejor jugador de cada provincia: quien representa a jujuy video
Deportes.

El video viral que eligió al mejor jugador de cada provincia: quién representa a Jujuy

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

tra vez un auto circulaba en contramano por ruta 66
Jujuy.

Otra vez un auto circulaba en contramano por ruta 66: es el segundo en una semana

Activaron la búsqueda de una adolescente desaparecida en Jujuy
Urgente.

Activaron la búsqueda de una adolescente desaparecida en Jujuy

Grave siniestro vial. video
Jujuy.

Grave accidente en Ruta 34: un camión volcó tras chocar con una camioneta

River Plate vs Blooming de Bolivia
Deportes.

River Plate le ganó a Blooming y clasificó a los octavos de la Copa Sudamericana

Choque fatal sobre RN 66: identificaron al joven y revelaron detalles del siniestro
Jujuy.

Choque fatal sobre RN 66: identificaron al joven y revelaron detalles del siniestro

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel