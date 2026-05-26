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26 de mayo de 2026 - 11:25
Deportes.

Belgrano hizo un pedido para cambiar la sede contra Gimnasia de Jujuy por Copa Argentina

Hasta el momento, el partido por los 16avos de final de la Copa Argentina está programado para el sábado 30, a las 15, en Santiago del Estero.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Imagen de archivo

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Belgrano busca cambiar la sede del partido ante Gimnasia de Jujuy por los 16avos de final de la Copa Argentina. El encuentro está programado para el sábado 30, a las 15 horas, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, pero la dirigencia del Pirata hizo gestiones para trasladarlo al Mario Alberto Kempes de Córdoba.

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Aunque el encuentro ante Gimnasia de Jujuy ya tiene sede en Santiago del Estero, la dirigencia de Belgrano inició gestiones para intentar trasladarlo al estadio Mario Alberto Kempes.

La intención del club cordobés es aprovechar el momento de euforia que atraviesa su gente tras la consagración en el Apertura, luego de haberle dado vuelta la final a River.

“Hicimos la gestión para traer el partido a Córdoba y que nuestra gente pueda celebrar como corresponde en mayor número. Pero sabemos que está difícil”, confiaron desde Belgrano a La Voz.

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El motivo del pedido

En Alberdi entienden que jugar en el Kempes sería una forma de cerrar una semana histórica para los hinchas, después de los festejos que llenaron calles, puentes y avenidas en Córdoba.

Además del aspecto emocional, también aparece una cuestión económica: el estadio Mario Alberto Kempes tiene capacidad para 57 mil espectadores, mientras que el Madre de Ciudades ronda las 30 mil ubicaciones.

En medio del entusiasmo por el presente del Pirata, en el club consideran que la convocatoria podría ser importante si el partido se juega en Córdoba.

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Copa Argentina confirmó la sede y cambio de horario para Gimnasia de Jujuy vs Belgrano

Según confirmó este miércoles la Copa Argentina, el partido entre el Lobo y el Pirata se disputará a las 15.30 y no a las 15, como estaba programado en un principio.

El escenario será el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, sede que ya estaba prevista para el encuentro. Aún los organizadores del certamen no dieron a conocer desde cuándo se pondrán a la venta las entradas para ambas parcialidades, ni tampoco detallaron los puntos de venta.

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