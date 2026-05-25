Un caballo se escapó en un desfile en Palpalá, avanzó contra la gente y dejó heridos

Ambulancia SAME

Momentos de tensión se vivieron durante el desfile cívico, militar y gaucho en Palpalá en celebración a la Revolución de Mayo, cuando un caballo terminó yendo contra la gente y su jinete cayó sobre avenida Libertad. El episodio ocurrió mientras se desarrollaba la jornada patria y provocó corridas entre quienes se encontraban en el lugar.

Susto durante el desfile El hecho ocurrió en plena actividad del 25 de mayo, cuando el caballo avanzó hacia el sector donde estaba ubicado el público sobre avenida Libertad de Palpalá. La situación generó preocupación entre las personas que disfrutaban del desfile y obligó a muchos a correr para resguardarse.

En medio del episodio, el jinete terminó cayendo, mientras el animal se dirigía hacia la gente que estaba sobre el sector.

image

Personas lesionadas Según los datos brindados por fuentes oficiales, se confirmó que a raíz de lo ocurrido, algunas personas sufrieron lesiones de consideración y debieron ser hospitalizadas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.