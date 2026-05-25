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25 de mayo de 2026 - 20:08
Policiales.

Un caballo se escapó en un desfile en Palpalá, avanzó contra la gente y dejó heridos

Un caballo avanzó contra el público durante el desfile cívico, militar y gaucho en Palpalá. El episodio provocó corridas y algunas personas debieron ser hospitalizadas.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Ambulancia SAME

Ambulancia SAME

Momentos de tensión se vivieron durante el desfile cívico, militar y gaucho en Palpalá en celebración a la Revolución de Mayo, cuando un caballo terminó yendo contra la gente y su jinete cayó sobre avenida Libertad. El episodio ocurrió mientras se desarrollaba la jornada patria y provocó corridas entre quienes se encontraban en el lugar.

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Susto durante el desfile

El hecho ocurrió en plena actividad del 25 de mayo, cuando el caballo avanzó hacia el sector donde estaba ubicado el público sobre avenida Libertad de Palpalá. La situación generó preocupación entre las personas que disfrutaban del desfile y obligó a muchos a correr para resguardarse.

En medio del episodio, el jinete terminó cayendo, mientras el animal se dirigía hacia la gente que estaba sobre el sector.

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Personas lesionadas

Según los datos brindados por fuentes oficiales, se confirmó que a raíz de lo ocurrido, algunas personas sufrieron lesiones de consideración y debieron ser hospitalizadas.

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