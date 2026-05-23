Exposición de autos eléctricos este sábado en Palpalá

La EET N°1 de Palpalá realizará este sábado 23 de mayo una exposición de autos eléctricos . El fin es recaudar fondos para participar en el Desafío ECO YPF 2026 , la competencia nacional en la que escuelas técnicas de todo el país diseñan y corren vehículos eléctricos de emisión cero. La actividad comenzará a las 9:30 en las instalaciones de la institución.

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Mateo Ortega es alumno de 5to año y adelantó que “ vienen otras concesionarias a traer sus autos . Vamos a poder hacer la comparación del nivel tecnológico avanzado de una concesionaria en comparación con nosotros para poder aprender”.

Detalló que habrá venta de comidas con un buffet para el público . “También va a haber un grupo musical de folclore, Remanso Jujeño. Es gratuito, pueden ir para que nosotros podamos tener una generación de ingresos”, resaltó.

Autos eléctricos de la EET N°1 de Palpalá. Autos eléctricos de la EET N°1 de Palpalá.

Todo lo recaudado será destinado íntegramente al proyecto automotriz de la escuela. Según informaron, los fondos serán utilizados para afrontar costos de materiales, traslado y logística necesarios para representar a Palpalá y Jujuy en la competencia nacional.

Los autos eléctricos jujeños a la competencia nacional

Sobre la participación en el Desafío ECO YPF 2026 dijo que la idea empezó todo en 2019. “Era como arriesgarse, porque era algo nuevo para los chicos, una competencia nacional donde competimos contra todas las provincias de la Argentina”.

“Con el tiempo empezamos a mejorar, empezamos a aprender, a ver cómo era el tema, y el año pasado por primera vez en el colegio se decidió tomar la decisión de hacer dos autos, uno que es el mixto, el de siempre, y otro que es el femenino”.

Autos eléctricos de la EET N°1 de Palpalá. Autos eléctricos de la EET N°1 de Palpalá.

Sobre cómo transitan el proceso, dijo que al principio “fue prueba y error, no sabíamos nada, no teníamos una orientación en sí que nos hable de cómo se tenía que hacer el auto para que rinda más. Es un proyecto más de los alumnos que vamos aprendiendo”.

“No recurrimos a nadie en sí como para aprender cómo se hace, sino que es algo que experimentamos nosotros, investigamos nosotros y vamos probando y mejorando”, y marcó que en la competencia “sí hay muchos colegios que están con un nivel tecnológico más avanzado, pero la pasión es la misma”.