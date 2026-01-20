martes 20 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de enero de 2026 - 07:08
Política.

Llegó a la Argentina un barco chino con casi 5.800 autos híbridos y eléctricos

Un buque de transporte automotor arribó al país con cerca de 5.800 autos híbridos y eléctricos desde China abriendo el debate de las importaciones.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Diseño sin título
La flota de barcos de BYD consta de 8 buques como el Changzhou. Entre ellos el BYD Explorer No. 1 de la foto, que hizo varios viajes a Brasil en los últimos dos años. REUTERS

La flota de barcos de BYD consta de 8 buques como el Changzhou. Entre ellos el BYD Explorer No. 1 de la foto, que hizo varios viajes a Brasil en los últimos dos años. REUTERS

La flota de barcos de BYD consta de 8 buques como el Changzhou. Entre ellos el BYD Explorer No. 1 de la foto, que hizo varios viajes a Brasil en los últimos dos años. REUTERS

La flota de barcos de BYD consta de 8 buques como el Changzhou. Entre ellos el BYD Explorer No. 1 de la foto, que hizo varios viajes a Brasil en los últimos dos años. REUTERS

Llegó a la Terminal Zárate el buque BYD Changzhou, un barco de última generación especialmente diseñado para el transporte de autos, que descargó aproximadamente 5.800 autos híbridos y eléctricos provenientes de China. La llegada de esta embarcación generó una intensa polémica política y económica en el país, luego de días de debates sobre la política de apertura del mercado automotor impulsada por el Gobierno. Se estima que los vehículos se descargarán en sólo 36 horas.

Lee además
Los precios mayoristas (foto ilustrativa).
INDEC.

Inflación: los precios mayoristas aumentaron 26,2% en 2025
Foto ilustrativa.
Economía.

Subieron las tasas del plazo fijo: cuánto pagan los bancos por depósitos de $1 millón

Arribaron a Zárate 7.000 autos chinos: la automotriz BYD relanza su plan para Argentina

El arribo del Changzhou marca el embarque más grande de vehículos importados en una sola operación en la historia argentina, con unidades que fueron habilitadas para entrar al país sin pagar el arancel común del Mercosur del 35%, al tratarse de autos híbridos y eléctricos bajo un régimen especial.

El buque, con 199,9 metros de eslora y capacidad para hasta 7.000 vehículos, está equipado con un sistema de propulsión de doble combustible LNG, lo que reduce considerablemente las emisiones de carbono durante el transporte marítimo.

Representantes de BYD en Argentina destacaron la importancia de la operación como parte de una estrategia de expansión y consolidación en el mercado local de vehículos electrificados. El Country Manager, Stephen Deng, señaló que la flota propia permite operar con mayor eficiencia y menores emisiones, acompañando el crecimiento del mercado argentino de vehículos de nueva energía.

Además del impacto comercial, la llegada de este buque es considerada un hito logístico global, ya que refleja el uso de tecnología marítima avanzada para el transporte sostenible de grandes volúmenes de automóviles.

Barco con autos
La flota de barcos de BYD consta de 8 buques como el Changzhou. Entre ellos el BYD Explorer No. 1 de la foto, que hizo varios viajes a Brasil en los últimos dos años. REUTERS

La flota de barcos de BYD consta de 8 buques como el Changzhou. Entre ellos el BYD Explorer No. 1 de la foto, que hizo varios viajes a Brasil en los últimos dos años. REUTERS

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Inflación: los precios mayoristas aumentaron 26,2% en 2025

Subieron las tasas del plazo fijo: cuánto pagan los bancos por depósitos de $1 millón

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Rescataron a senderistas, bañistas y pescadores en Salta por la crecida de ríos

El GPS casi causa una tragedia en Salta: los desvío hacia el río y por poco no fueron arrastrados

Las más leídas

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Hay rutas intransitables en Jujuy por la crecida de ríos y arroyos video
Atención.

Hay rutas intransitables en Jujuy por la crecida de ríos y arroyos

Transporte público. video
Capital.

Este martes sube el colectivo en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios

Anuario Escolar 2026 en Jujuy. video
Educación.

¡Cambiaron la fecha! Las clases empezarán el 2 de marzo en Jujuy

El mapa del estado de las rutas en Jujuy.
Atención.

El mapa del estado de las rutas en Jujuy: hay más de 10 cortes totales

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel