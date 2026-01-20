Llegó a la Argentina un barco chino con casi 5.800 autos híbridos y eléctricos

La flota de barcos de BYD consta de 8 buques como el Changzhou. Entre ellos el BYD Explorer No. 1 de la foto, que hizo varios viajes a Brasil en los últimos dos años. REUTERS La flota de barcos de BYD consta de 8 buques como el Changzhou. Entre ellos el BYD Explorer No. 1 de la foto, que hizo varios viajes a Brasil en los últimos dos años. REUTERS

Llegó a la Terminal Zárate el buque BYD Changzhou, un barco de última generación especialmente diseñado para el transporte de autos, que descargó aproximadamente 5.800 autos híbridos y eléctricos provenientes de China. La llegada de esta embarcación generó una intensa polémica política y económica en el país, luego de días de debates sobre la política de apertura del mercado automotor impulsada por el Gobierno. Se estima que los vehículos se descargarán en sólo 36 horas.

Arribaron a Zárate 7.000 autos chinos: la automotriz BYD relanza su plan para Argentina El arribo del Changzhou marca el embarque más grande de vehículos importados en una sola operación en la historia argentina, con unidades que fueron habilitadas para entrar al país sin pagar el arancel común del Mercosur del 35%, al tratarse de autos híbridos y eléctricos bajo un régimen especial.

El buque, con 199,9 metros de eslora y capacidad para hasta 7.000 vehículos, está equipado con un sistema de propulsión de doble combustible LNG, lo que reduce considerablemente las emisiones de carbono durante el transporte marítimo.

Representantes de BYD en Argentina destacaron la importancia de la operación como parte de una estrategia de expansión y consolidación en el mercado local de vehículos electrificados. El Country Manager, Stephen Deng, señaló que la flota propia permite operar con mayor eficiencia y menores emisiones, acompañando el crecimiento del mercado argentino de vehículos de nueva energía.

Además del impacto comercial, la llegada de este buque es considerada un hito logístico global, ya que refleja el uso de tecnología marítima avanzada para el transporte sostenible de grandes volúmenes de automóviles. Barco con autos La flota de barcos de BYD consta de 8 buques como el Changzhou. Entre ellos el BYD Explorer No. 1 de la foto, que hizo varios viajes a Brasil en los últimos dos años. REUTERS

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







