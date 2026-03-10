Día de la Mujer con polémica en Misiones: un municipio entregó escobas y baldes por el Día de la Mujer

Día de la Mujer con polémica en Misiones: cuestionan premios con escobas y artículos de limpieza

El comunicado de la Municipalidad de Colonia Aurora: un resumen sobre el festejo insólito por el Día de la Mujer.

En pleno Día de la Mujer , un evento oficial en Misiones generó rechazo en redes por premios asociados a tareas domésticas.

La celebración por el Día Internacional de la Mujer t erminó opacada por una polémica en Misiones , donde se entregaron escobas, baldes y escurridores en un evento organizado por la municipalidad de Colonia Aurora.

Sociedad. Tiene 12 años ya se graduó en la universidad y es una niña prodigio

Lo que iba a ser una jornada de celebración terminó convertido en una fuerte polémica. En Colonia Aurora, un municipio de Misiones, el festejo por el Día de la Mujer quedó en el centro de las críticas luego de que se conocieran imágenes de la entrega de escobas, baldes y escurridores como premios durante una actividad oficial.

El evento se realizó el sábado 7 de marzo y reunió a más de 200 mujeres. Hubo juegos, sorteos, música y distintas propuestas recreativas. Pero todo cambió cuando comenzaron a circular las fotos de algunas participantes recibiendo artículos de limpieza, justo en una fecha que históricamente está ligada a la lucha por los derechos de las mujeres.

La escena no tardó en generar cuestionamientos. Muchas de las críticas apuntaron al mensaje simbólico detrás de esos premios, por asociar a las mujeres con tareas domésticas en el marco de una conmemoración que busca visibilizar desigualdades, violencias y reclamos de igualdad.

El municipio de Misiones defendió la actividad

Frente a la repercusión, el intendente Carlos “Cali” Goring salió a explicar lo ocurrido. Sostuvo que esos elementos no formaron parte de un homenaje puntual, sino que fueron utilizados en juegos y desafíos realizados durante la jornada.

Según planteó, se trató de una actividad pensada para compartir una tarde distinta, especialmente con mujeres de zonas rurales que muchas veces no tienen la posibilidad de participar de este tipo de encuentros. También defendió que hubo otros regalos y sorteos, y remarcó que la intención del municipio no fue agraviar.

Sin embargo, lejos de desactivar la discusión, sus declaraciones alimentaron todavía más el debate. La controversia siguió creciendo a medida que se instalaba una pregunta de fondo: qué mensaje transmite un municipio cuando decide entregar escobas y baldes en el marco del Día de la Mujer.

El comunicado de la Municipalidad de Colonia Aurora El comunicado de la Municipalidad de Colonia Aurora: un resumen sobre el festejo insólito por el Día de la Mujer.

Más que un festejo, una discusión sobre el sentido de la fecha

La situación volvió a poner sobre la mesa una discusión que cada año reaparece en torno al 8M: cómo se conmemora la fecha y desde qué mirada se la aborda. En ese punto, la polémica no pasó solo por los objetos entregados, sino por el sentido general del evento.

El Día Internacional de la Mujer no está pensado como una celebración tradicional, sino como una jornada de memoria, visibilización y reclamo por derechos. Por eso, para muchas personas, la entrega de premios vinculados a la limpieza no fue leída como un detalle menor, sino como un gesto cargado de estereotipos.

En Colonia Aurora, lo que pretendía ser un acto de reconocimiento terminó así transformado en una discusión pública sobre los roles de género, los mensajes institucionales y la distancia que todavía existe entre ciertos discursos oficiales y las demandas que atraviesan a las mujeres.

Dia d ela mujer en misiones Día de la Mujer con polémica en Misiones: cuestionan premios con escobas y artículos de limpieza

Un episodio que se volvió nacional

La repercusión del caso superó rápidamente los límites del municipio. Las imágenes circularon por todo el país y colocaron a la localidad misionera en el centro de una discusión incómoda.

Mientras desde la comuna insistieron en que el encuentro fue bien recibido por muchas de las asistentes, la controversia ya había tomado otra dimensión. El foco dejó de estar en la organización del evento y pasó a concentrarse en lo que esos premios representaban.