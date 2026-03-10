En lo que va de 2026 hubo 48 femicidios en Argentina: una mujer asesinada cada 33 horas

Entre el 1 de enero y el 8 de marzo de 2026 se registraron 48 femicidios en Argentina, lo que representa una muerte violenta cada 33 horas, según el informe difundido por el Observatorio Mumalá (Mujeres, Disidencias, Derechos).
El relevamiento también advierte que en ese mismo período se contabilizaron 183 intentos de femicidio en todo el territorio nacional.
Tipos de femicidios registrados
Del total de casos informados por el observatorio:
37 fueron femicidios directos
3 femicidios vinculados
4 vinculados al narcotráfico o crimen organizado
2 travesticidios o transfemicidios
2 suicidios femicidas
Además, el informe señala que existen 2 muertes violentas asociadas al género (por ejemplo en robos u otros delitos) y 3 casos que se encuentran en investigación.
Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género, podés comunicarte de forma gratuita al 0800-888-4363 del Consejo Provincial de la Mujer. Además, podés hacerlo al 144 o 911 los 365 días del año.
Niños y adolescentes afectados
Una de las consecuencias más graves de estos crímenes es el impacto en las familias.
Según el informe, 24 niñas, niños y adolescentes se quedaron sin madre a causa de los femicidios registrados en lo que va del año.
Dónde ocurren los femicidios
El relevamiento también muestra que la mayoría de los asesinatos ocurre en ámbitos cercanos a las víctimas.
59% de las víctimas fueron asesinadas en su vivienda
73% de los femicidios fueron cometidos por parejas, exparejas o familiares
12% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor