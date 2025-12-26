Un hombre detenido por violencia de género se fugó de la comisaría de Palma Sola

Hombre que se fugó de la Comsaría de Palma Sola

Un interno identificado como Reynaldo Palma se fugó este viernes por la mañana de la Seccional 36 de Palma Sola, donde permanecía detenido por una causa de violencia de género.

Detalles del hombre que se fugó de la Comisaría de Palma Sola Según se informó, Palma de 27 años de edad, se fugó este viernes 26 de diciembre de la Comisaría 36 de la localidad de Palma Sola. El evadido mide 1,75 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, tiene cabello corto ondulado y barba tipo candado. Al momento de la fuga vestía camisa de manga corta color naranja y pantalón deportivo gris desgastado.

Tras el episodio, la Policía de la Provincia desplegó un operativo cerrojo en la zona para dar con su paradero.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, la guardia completa de la dependencia quedó bajo investigación para establecer las responsabilidades correspondientes.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.