viernes 12 de diciembre de 2025

11 de diciembre de 2025 - 21:03
Policial.

Fue denunciado por violencia de género, intentó huir y terminó detenido

Una mujer pidió ayuda al ver a su ex pareja merodeando su casa en Nueva Ciudad. El hombre tenía una denuncia por violencia de género.

Maria Eugenia Burgos
Fue denunciado por violencia de género, intentó huir y terminó detenido- Imagen ilustrativa&nbsp;

De acuerdo al parte policial, los efectivos fueron abordados por la víctima, quien les informó que el hombre ya había sido denunciado días atrás por un episodio de violencia de género y que en ese momento se encontraba merodeando el domicilio bajo los aparentes efectos de estupefacientes.

Intervención policial y detención

Ante la situación descripta, el personal actuó e intentó identificar al sujeto. Según detalló la fuerza, el hombre reaccionó de forma agresiva e intentó darse a la fuga, por lo que los efectivos procedieron a reducirlo y asegurar el lugar para resguardar la integridad de la mujer.

Una vez controlada la situación, los policías realizaron la consulta correspondiente con el Centro de Información y Análisis Criminal (CIAC), a fin de verificar los antecedentes y la situación judicial del individuo.

Tenía un pedido de paradero vigente

Tras la consulta con el CIAC, se constató que sobre el hombre pesaba una solicitud de paradero vigente por comparendo, es decir, una medida judicial que ordenaba su localización y presentación ante la Justicia.

Por este motivo, los efectivos trasladaron al sujeto a la dependencia policial, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales competentes y se realizaron las actuaciones de rigor, mientras se continúa con las instancias vinculadas a la denuncia por violencia de género.

Violencia de género: dónde pedir ayuda en Jujuy

Por urgencias, para pedir asesoramiento o denunciar un acto de violencia de género, en Jujuy hay varios centros con especialistas que contienen a mujeres y a personas de la comunidad LGBT+ que sufren esta problemática.

El número de teléfono gratuito que rige a nivel nacional es el 144 y funciona todos los días, las 24 horas. También existe otra línea por emergencias que es la 0800-888-4363.

