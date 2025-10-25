Fortalecen línea 0800 para atención a víctimas de violencia de género en Jujuy

Líneas de ayuda para casos de violencia de género

En un esfuerzo por fortalecer el apoyo a las víctimas de violencia de género en Jujuy, desde el Consejo Provincial de la Mujer se impulsa la difusión y promoción de la línea gratuita 0800-888-4363. Esta herramienta esencial forma parte de la campaña “Podemos hablar, Jujuy te escucha”, un servicio que funciona las 24 horas, los 365 días del año, para brindar asesoramiento y acompañamiento integral a mujeres y personas de la diversidad sexual afectadas por situaciones de violencia.

Atender consultas y acompañar procesos La línea 0800-888-4363 es un espacio dedicado a atender consultas, ofrecer información sobre las alternativas existentes en la provincia para actuar ante estos hechos y acompañar a quienes lo necesiten en sus procesos. Esta iniciativa se suma y complementa la labor que se realiza a nivel nacional con la línea 144, fortaleciendo la red de apoyo y contención en todo el territorio argentino.

Es fundamental destacar que esta línea está orientada a la asesoría y el acompañamiento, mientras que las denuncias o emergencias deben canalizarse exclusivamente a través del número 911, para garantizar una respuesta inmediata y efectiva.

Alerta Crecen las denuncias por violencia de género: se atendieron 1761 casos durante la feria judicial. Grupo que apoya a personas solas La promoción constante de la línea 0800-888-4363 se integra en las coberturas periodísticas y comunicacionales sobre hechos de violencia con motivos de género, contribuyendo a generar conciencia y facilitar el acceso a recursos y protección. El mensaje recomendado para su difusión es claro y comprometido: “Podemos hablar, Jujuy te escucha” 0800-888-4363.

Este impulso busca que más personas sepan que no están solas y que existe un apoyo cercano y profesional para enfrentar y superar la violencia de género, muy presente en nuestra sociedad. Jujuy reafirma así su compromiso de promover la igualdad, la prevención y la protección de derechos de todas las mujeres y personas de la diversidad sexual. violencia de género

