sábado 25 de octubre de 2025

25 de octubre de 2025 - 08:48
Línea gratuita.

Fortalecen línea 0800 para atención a víctimas de violencia de género en Jujuy

El Consejo Provincial de la Mujer de Jujuy promueve la línea gratuita 0800-888-4363, que ofrece acompañamiento integral a víctimas de violencia de género.

Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Líneas de ayuda para casos de violencia de género

Líneas de ayuda para casos de violencia de género

En un esfuerzo por fortalecer el apoyo a las víctimas de violencia de género en Jujuy, desde el Consejo Provincial de la Mujer se impulsa la difusión y promoción de la línea gratuita 0800-888-4363. Esta herramienta esencial forma parte de la campaña “Podemos hablar, Jujuy te escucha”, un servicio que funciona las 24 horas, los 365 días del año, para brindar asesoramiento y acompañamiento integral a mujeres y personas de la diversidad sexual afectadas por situaciones de violencia.

Es fundamental destacar que esta línea está orientada a la asesoría y el acompañamiento, mientras que las denuncias o emergencias deben canalizarse exclusivamente a través del número 911, para garantizar una respuesta inmediata y efectiva.

Alerta
Crecen las denuncias por violencia de género: se atendieron 1761 casos durante la feria judicial.

Crecen las denuncias por violencia de género: se atendieron 1761 casos durante la feria judicial.

Grupo que apoya a personas solas

La promoción constante de la línea 0800-888-4363 se integra en las coberturas periodísticas y comunicacionales sobre hechos de violencia con motivos de género, contribuyendo a generar conciencia y facilitar el acceso a recursos y protección. El mensaje recomendado para su difusión es claro y comprometido: “Podemos hablar, Jujuy te escucha” 0800-888-4363.

Este impulso busca que más personas sepan que no están solas y que existe un apoyo cercano y profesional para enfrentar y superar la violencia de género, muy presente en nuestra sociedad. Jujuy reafirma así su compromiso de promover la igualdad, la prevención y la protección de derechos de todas las mujeres y personas de la diversidad sexual.

violencia de género

