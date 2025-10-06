lunes 06 de octubre de 2025

6 de octubre de 2025 - 14:53
Justicia.

Apartan al juez Ercolini en la causa de violencia de género contra Alberto Fernández

La Cámara de Casación confirmó el procesamiento de Alberto Fernández por violencia de género y decidió apartar al juez Julián Ercolini.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La acusación fue ratificada por la Cámara Federal de Buenos Aires en abril.

La acusación fue ratificada por la Cámara Federal de Buenos Aires en abril.

La reciente confirmación del procesamiento de Alberto Fernández por parte de la Cámara Federal de Casación en la causa por violencia de género implica un quiebre político-jurídico de gran calibre. No solo se valida la acusación contra el expresidente, sino que además se aparta al juez Julián Ercolini de instruir el expediente, por temor de parcialidad.

En el fallo los jueces Slokar, Yacobucci y Ledesma sostienen que Fernández aportó elementos sobre afinidad previa y conflictos con Ercolini que justifican el recambio.

Aunque el apartamiento no anula lo actuado, abre un escenario de recomposición judicial. El nuevo juez que asuma podrá elevar la causa a juicio oral. La defensa insiste en que el procesamiento se basa en “temores” más que en pruebas nuevas. Desde lo político, este fallo reaviva la sombra de desgaste judicial sobre Fernández en plena campaña electoral y revitaliza el debate sobre imparcialidad y garantías constitucionales.

Alberto Fernández, en los tribunales federales de Comodoro Py 2002.
A pesar de la decisi&oacute;n de apartar al juez, la C&aacute;mara valid&oacute; todo lo realizado en la causa por Ercolini y qui&eacute;n quede al frente, podr&aacute; elevar el caso a juicio oral.

A pesar de la decisión de apartar al juez, la Cámara validó todo lo realizado en la causa por Ercolini y quién quede al frente, podrá elevar el caso a juicio oral.

Causa de violencia de género contra Alberto Fernández

Los camaristas también descartaron los pedidos de nulidad y las excepciones de falta de acción, así como el intento de derivar la causa a la jurisdicción de San Isidro. En cuanto a la recusación de Ercolini, los magistrados consideraron que los nuevos elementos aportados en audiencia daban sustento a la versión del ex mandatario sobre la pérdida de relación con el juez, lo que podría afectar la imparcialidad del proceso.

Pese al apartamiento, el tribunal dejó firme la validez de todas las actuaciones previas, citando los compromisos internacionales del Estado argentino en materia de género, como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará. Con este fallo, Fernández queda a un paso del juicio oral por las acusaciones de violencia contra su ex pareja.

