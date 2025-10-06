José Luis Espert también renunció a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados

En el oficialismo, la intención es que el lugar de Espert sea ocupado por Alberto "Bertie" Benegas Lynch , aunque primero debe pasar el trámite legislativo correspondiente.

La renuncia de José Luis Espert a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados marca un giro abrupto, dado que en esta mañana el diputado presentó una nota formal ante el presidente de la Cámara, Martín Menem, en medio de presiones opositoras que buscaban removerlo por sus vínculos con el empresario Fred Machado, procesado por narcotráfico en EE. UU.

La decisión llega apenas horas después de que Espert declinara su postulación como candidato a diputado nacional por Buenos Aires; una estrategia que parece apuntar a minimizar el impacto político de las acusaciones.

Frente a esto, el oficialismo y el Gobierno hablan de “error de comunicación” y denuncian una operación política de la oposición, mientras el escándalo amenaza resonar en la campaña electoral en el tramo decisivo.

La figura de Fred Machado, una mancha difícil de correr para José Luis Espert. Este fin de semana, José Luis Espert declinó su postulación a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

¿Quién es Alberto “Bertie” Benegas Lynchre?

En la Cámara de Diputados, comisiones clave como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales y Juicio Político suelen ser presididas por legisladores del bloque oficialista. Dentro de La Libertad Avanza, la mayoría coincide en que el sucesor natural de Espert debería ser Alberto “Bertie” Benegas Lynch, economista ultraliberal y uno de los dirigentes más cercanos a Javier Milei.

Este lunes, luego de que el diputado se bajara de la carrera electoral, el Gobierno admitió que la situación de José Luis Espert golpeó de lleno la campaña de la Libertad Avanza. “Se centraba todo en este tema, más allá del tema concreto de si Espert tenía una vinculación o no (con Fred Machado)”, dijo el jefe de Gabinete Guillermo Francos al ser consultado por si el diputado representaba un “daño enorme”.

El jefe de ministros destacó que “el presidente Milei lo sostuvo creyendo absolutamente en la inocencia de Espert, y porque entendió que esto era una acción del kirchnerismo que trató de ensuciar la campaña”. Sin embargo, agregó en declaraciones de radio Mitre, que el diputado habrá “reflexionado” el fin de semana y entendió que no podía seguir adelante por el daño que el caso le había hecho a la propuesta electoral libertaria.

“El candidato corresponde que sea Diego Santilli”, resaltó Francos y recordó que “hay un decreto reglamentario muy claro que dice que, en caso de renuncia, fallecimiento o cualquier circunstancia que impida que el candidato se presente, será reemplazado por el que sigue del mismo sexo”. De todos modos, existe jurisprudencia que permitiría aplicar el criterio de “correr” un lugar, lo que dejaría a Karen Reichardt encabezando la nómina. No es esa la idea en la administración libertaria.