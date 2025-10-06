lunes 06 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de octubre de 2025 - 12:56
Política.

José Luis Espert también renunció a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados

Tras fuertes cuestionamientos por sus vinculaciones con Fred Machado, José Luis Espert presentó su renuncia como presidente de la Comisión Presupuesto.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
jose luis espert
Renuncia de José Luis Espert

Renuncia de José Luis Espert

En el oficialismo, la intención es que el lugar de Espert sea ocupado por&nbsp;Alberto Bertie Benegas Lynch,&nbsp;aunque primero debe pasar el trámite legislativo correspondiente.

En el oficialismo, la intención es que el lugar de Espert sea ocupado por Alberto "Bertie" Benegas Lynch, aunque primero debe pasar el trámite legislativo correspondiente.

Lee además
El Gobierno pedirá la reimpresión de todas las boletas en la provincia de Buenos Aires.
Política.

El Gobierno busca reimprimir todas las boletas en Buenos Aires para poner a Diego Santilli
José Luis Espert
Política.

Comunicado del Frente Primero Jujuy Avanza sobre la renuncia de José Luis Espert

renuncia de José Luis Espert
Renuncia de José Luis Espert

Renuncia de José Luis Espert

La decisión llega apenas horas después de que Espert declinara su postulación como candidato a diputado nacional por Buenos Aires; una estrategia que parece apuntar a minimizar el impacto político de las acusaciones.

Ahora, la bancada oficialista impulsa la postulación de Bertie Benegas Lynch para reemplazarlo al frente de Presupuesto.

Frente a esto, el oficialismo y el Gobierno hablan de “error de comunicación” y denuncian una operación política de la oposición, mientras el escándalo amenaza resonar en la campaña electoral en el tramo decisivo.

La figura de Fred Machado, una mancha difícil de correr para José Luis Espert.
Este fin de semana, José Luis Espert declinó su postulación a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

Este fin de semana, José Luis Espert declinó su postulación a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

¿Quién es Alberto “Bertie” Benegas Lynchre?

En la Cámara de Diputados, comisiones clave como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales y Juicio Político suelen ser presididas por legisladores del bloque oficialista. Dentro de La Libertad Avanza, la mayoría coincide en que el sucesor natural de Espert debería ser Alberto “Bertie” Benegas Lynch, economista ultraliberal y uno de los dirigentes más cercanos a Javier Milei.

Alberto "Bertie" Benegas Lynch
En el oficialismo, la intención es que el lugar de Espert sea ocupado por Alberto

En el oficialismo, la intención es que el lugar de Espert sea ocupado por Alberto "Bertie" Benegas Lynch, aunque primero debe pasar el trámite legislativo correspondiente.

Este lunes, luego de que el diputado se bajara de la carrera electoral, el Gobierno admitió que la situación de José Luis Espert golpeó de lleno la campaña de la Libertad Avanza. “Se centraba todo en este tema, más allá del tema concreto de si Espert tenía una vinculación o no (con Fred Machado)”, dijo el jefe de Gabinete Guillermo Francos al ser consultado por si el diputado representaba un “daño enorme”.

El jefe de ministros destacó que “el presidente Milei lo sostuvo creyendo absolutamente en la inocencia de Espert, y porque entendió que esto era una acción del kirchnerismo que trató de ensuciar la campaña”. Sin embargo, agregó en declaraciones de radio Mitre, que el diputado habrá “reflexionado” el fin de semana y entendió que no podía seguir adelante por el daño que el caso le había hecho a la propuesta electoral libertaria.

“El candidato corresponde que sea Diego Santilli”, resaltó Francos y recordó que “hay un decreto reglamentario muy claro que dice que, en caso de renuncia, fallecimiento o cualquier circunstancia que impida que el candidato se presente, será reemplazado por el que sigue del mismo sexo”. De todos modos, existe jurisprudencia que permitiría aplicar el criterio de “correr” un lugar, lo que dejaría a Karen Reichardt encabezando la nómina. No es esa la idea en la administración libertaria.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Gobierno busca reimprimir todas las boletas en Buenos Aires para poner a Diego Santilli

Comunicado del Frente Primero Jujuy Avanza sobre la renuncia de José Luis Espert

Salen a la luz las duras críticas de Javier Milei a Diego Santilli durante la campaña del 2023

La oposición apunta a correr a José Luis Espert de la comisión de Presupuesto

El Gobierno reconoció que José Luis Espert "no tuvo claridad para explicar su situación"

Lo que se lee ahora
programa hogar mi anses: fechas de cobro y montos en octubre 2025
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

Accidente en Pampichuela: un auto cayó al vacío con seis personas a bordo (imagen ilustrativa) 
Trágico.

Un auto cayó al vacío en Jujuy: un muerto y cinco heridos graves

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025
Economía.

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025

Gimnasia de Jujuy enfrentará a San Miguel.
Fútbol.

Cuándo juegan Gimnasia de Jujuy y San Miguel por el reducido de la Primera Nacional

Sin clases.
Atención.

El martes 7 no habrá clases en Jujuy: todos los detalles

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel