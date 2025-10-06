lunes 06 de octubre de 2025

6 de octubre de 2025 - 09:42
Política.

El Gobierno reconoció que José Luis Espert "no tuvo claridad para explicar su situación"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, analizó la baja de la candidatura del diputado nacional, José Luis Espert.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
jose luis espert javier milei
En ese contexto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, consideró que hubo fallas en la comunicación que propiciaron este final: Espert al principio no tuvo la suficiente claridad para expresar la situación, eso generó dudas y sospechas”.

Qué dijo Guillermo Francos sobre la renuncia de José Luis Espert

El funcionario destacó, en declaraciones a Radio Mitre, que “el presidente Milei lo sostuvo creyendo absolutamente en la inocencia de Espert, y porque entendió que esto era una acción del kirchnerismo que trató de ensuciar la campaña”. Sin embargo -agregó-, el diputado habrá “reflexionado” el fin de semana y entendió que no podía seguir adelante por el daño que el caso le había hecho a la propuesta electoral libertaria.

Guillermo Francos en Diputados
Guillermo Francos&nbsp;

Guillermo Francos

Sobre la sucesión en la lista bonaerense, Francos fue contundente: “El candidato corresponde que sea Diego Santilli”; de inmediato recordó que “hay un decreto reglamentario muy claro que dice que, en caso de renuncia, fallecimiento o cualquier circunstancia que impida que el candidato se presente, será reemplazado por el que sigue del mismo sexo”. De todos modos, existe jurisprudencia que permitiría aplicar el criterio de “correr” un lugar, lo que dejaría a Karen Reichardt encabezando la nómina. No es esa la idea en la administración libertaria.

El proceso de reimpresión de boletas y los costos asociados también generan incertidumbre. Al respecto, Francos aclaró que ese es un tema que hoy se presentará ante la Justicia Federal de La Plata: “El juez verá si dan o no dan los plazos para imprimir una boleta diferente. Yo entiendo que hay una parte de las boletas anteriores que están impresas y otra parte no”.

José Luis Espert - La Libertad Avanza

Ante la posibilidad de que el partido deba afrontar un gasto de USD10.000.000, el jefe de Gabinete fue tajante: “No tengo ese número. Tendrá que resolver el juez cómo se procede en estas circunstancias. Y, por supuesto, si tiene que asumir algún costo la Libertad Avanza, verá cómo lo asume... tendrá que requerir apoyos, donaciones, etcétera. Por eso es algo que tiene que resolver la justicia”.

La renuncia de José Luis Espert también fue leída como un gesto de diferenciación ética respecto de otros dirigentes. “Él no se ampara en fueros y no quiere perjudicar la campaña de Alianza Avanza”, subrayó Francos en contraste con la actitud de referentes kirchneristas. “Ellos se amparan en fueros para no enfrentar la justicia. Bueno, Espert hizo todo lo contrario y eso me parece que hay que también tenerlo en cuenta”, enfatizó.

