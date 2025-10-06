La oposición apunta a correr a José Luis Espert de la comisión de Presupuesto

Este miércoles, la Cámara de Diputados volverá a convertirse en el escenario de un intenso enfrentamiento político que complica al oficialismo. La oposición , encabezada por el bloque kirchnerista de Unión por la Patria (UxP) y acompañada por distintas fuerzas, intentará remover a José Luis Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto.

A su vez, buscarán avanzar con modificaciones en la ley que regula los DNU promovidos por Javier Milei . Además, se anticipan interpelaciones a Karina Milei y Luis Caputo , junto con la presentación de una moción de censura contra Guillermo Francos .

No se trata de una sesión rutinaria: distintos sectores opositores muestran un notable alineamiento en varios temas. Entre ellos se encuentran UxP, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, los exlibertarios de Coherencia y los gobernadores provinciales.

El bloque opositor intentará avanzar con la propuesta de la diputada Victoria Tolosa Paz (UxP), que busca remover a José Luis Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Además, se presentó un proyecto adicional que apunta a solicitar su expulsión del Congreso.

Tolosa Paz defendió su iniciativa argumentando que un órgano democrático no puede operar bajo un constante bloqueo interno, ni verse obligado de manera sistemática a convocar sesiones extraordinarias únicamente para presionar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda a tratar asuntos que deberían resolverse en su espacio habitual.

El Gobierno admitió que José Luis Espert no tuvo claridad suficiente para explicar su vínculo con Federico Fred Machado.

La legisladora de Unión por la Patria respaldó su segunda propuesta basándose en las denuncias sobre presuntos vínculos de Espert con el narcotráfico, los cuales, a su juicio, representan un motivo suficiente para que el Congreso considere la posibilidad de expulsar al economista liberal, quien este domingo confirmó que finalmente no competirá como candidato a diputado.

Los cambios a la ley que regula los DNU

La sesión del miércoles comenzará con la discusión de las reformas a la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), y concluirá con el análisis del proyecto presentado por los gobernadores para modificar la distribución de fondos de la coparticipación, centrado en el Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Gas Natural, que incluye la eliminación de varios fideicomisos y fondos nacionales y que había sido promovido por las provincias en junio pasado.

Ambos proyectos ya recibieron la aprobación del Senado y se encuentran a punto de convertirse en ley. La convocatoria a sesión para este miércoles cuenta con las firmas de los líderes y secretarios de bloque de UxP, Germán Martínez; Democracia para Siempre, Pablo Juliano; Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño; y Coherencia, Carlos D’Alessandro.

Victoria Tolosa Paz (UxP).

Aunque la Coalición Cívica, representada por Juan Manuel López y Maximiliano Ferraro, no adhirió con su firma, en el orden del día figura un proyecto de su autoría: la solicitud al Ejecutivo para que reestructure el presupuesto del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA).

Sobre este tema, la oposición ha cuestionado directamente al ministro de Defensa, Luis Petri. El oficialismo tiene especial preocupación por la restricción del uso de los DNU, al igual que por la interpelación de Karina Milei. Incluso, el presidente de la Cámara, Martín Menem, intentó en varias reuniones demorar el ingreso del proyecto al recinto. Este mecanismo ha permitido al Presidente eludir al Congreso y evitar cualquier negociación o consenso, amparándose en la existencia de una minoría parlamentaria limitada.

La nueva iniciativa propone que un DNU requiera la aprobación del Congreso si ambas cámaras así lo deciden por mayoría absoluta de los presentes, dentro de un plazo de 90 días corridos desde su publicación en el Boletín Oficial. Si el Congreso no lo trata en ese período, el decreto caduca automáticamente.

jose luis espert javier milei

La iniciativa establece que: “El rechazo del decreto por una de las Cámaras del Congreso de la Nación, o el vencimiento del plazo previsto en el artículo 22°, implicará su derogación, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia”. Actualmente, un decreto solo se anula si ambas cámaras se oponen, mientras que su aprobación requiere únicamente el visto bueno de una de ellas.

Interpelaciones en agenda

La oposición presentó varios pedidos de interpelación. Algunos ya cuentan con dictámenes de comisión, por lo que se votarán con mayoría simple este miércoles en el recinto. Otros requerirán remitir la cuestión a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, lideradas por los diputados Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) y Silvia Lospennato (PRO), respectivamente, fijándose fechas específicas para su tratamiento.

Los pedidos de interpelación dirigidos a Karina Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, en relación con las acusaciones de presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ya obtuvieron los dictámenes favorables de comisión. En consecuencia, si se aprueba la moción, este miércoles se determinará la fecha en la que ambos funcionarios deberán presentarse ante el recinto de la Cámara de Diputados.

Espert, Machado y los aviones.

Si no se alcanza el quórum de dos tercios de los diputados presentes, los pedidos de interpelación dirigidos a Caputo y Francos serán enviados a las comisiones encabezadas por Mayoraz y Lospennato para que emitan sus dictámenes. Los legisladores buscan clarificar los términos de las negociaciones entre Argentina y Estados Unidos para acceder a la asistencia financiera del Tesoro.

En el caso de Francos, los tres proyectos de interpelación presentados por Oscar Agost Carreño, Germán Martínez y Marcela Pagano (Coherencia) apuntan a derivar en una moción de censura que podría removerlo de su cargo por no cumplir con la implementación de la ley de Emergencia en Discapacidad. Para aprobar esta medida se requiere la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara.