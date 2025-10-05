El mensaje de Javier Milei tras la renuncia de José Luis Espert

Luego de días de tensión política, desmentidas y presiones internas, el presidente Javier Milei confirmó este domingo que aceptó la renuncia “indeclinable” de José Luis Espert a su candidatura como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La decisión se da en medio de un escándalo judicial en Estados Unidos que involucra al economista en una transferencia de USD 200 mil realizada por una empresa vinculada al empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico.

“La Argentina siempre está por encima de las personas” En un mensaje publicado en su cuenta de X, Milei afirmó: “El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo”. Y agregó: “Esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de las personas”.

El Presidente también subrayó: “Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros. Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”. Sus palabras llegaron horas después de que Espert publicara su propio comunicado, titulado “Por la Argentina, doy un paso al costado”, en el que confirmó la aceptación de su renuncia por parte del mandatario.

Espert, que buscaba renovar su banca, defendió su inocencia y aseguró que las acusaciones en su contra son “una operación orquestada por un sistema que destruyó al país por décadas”. Prometió colaborar con la Justicia “sin fueros ni privilegios” para probar su versión de los hechos.

José Luis Espert renunció a su candidatura tras el escándalo por un pago de USD 200 mil José Luis Espert renunció a su candidatura tras el escándalo por un pago de USD 200 mil En su mensaje, instó a los dirigentes de La Libertad Avanza a “no dejarse psicopatear” y a concentrarse en la campaña. “Utilicen cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante. El tiempo demostrará que no somos todos lo mismo”, escribió. La renuncia de Espert marca un golpe político para el oficialismo en el principal distrito electoral del país y abre una nueva etapa en la estrategia de campaña de Milei, que deberá redefinir su lista en Buenos Aires en medio de un clima interno convulsionado. José Luis Espert renunció a su candidatura tras el escándalo por un pago de USD 200 mil José Luis Espert renunció a su candidatura tras el escándalo por un pago de USD 200 mil

