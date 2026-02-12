Javier Milei celebró la media sanción de la reforma laboral y habló de un "hecho histórico"

El mensaje de Javier Milei tras la aprobación de la reforma laboral en el Senado.

El presidente Javier Milei festejó la aprobación en la Cámara alta de la iniciativa de reforma laboral y definió la votación como un hecho “ histórico ”, luego de que el proyecto obtuviera media sanción con 42 votos a favor y 30 en contra . El jefe de Estado subrayó el acompañamiento parlamentario como un avance clave dentro de su programa de transformaciones de fondo .

Pocos minutos después de que se conociera el resultado en el Senado , Milei recurrió a su cuenta oficial en X para manifestar su satisfacción por la votación y concluyó el mensaje con su ya tradicional arenga: “¡ Viva la libertad, carajo! ”. El proyecto deberá pasar ahora a la Cámara de Diputados , donde será tratado para completar el proceso legislativo y, en caso de obtener respaldo, transformarse en ley .

Mediante un comunicado emitido por la Oficina del Presidente , el Ejecutivo afirmó que la iniciativa pone punto final a un modelo vinculado a la llamada “ industria del juicio ” y a normativas que calificó como desactualizadas . De acuerdo con la postura oficial , los cambios apuntan a otorgarle al mercado de trabajo más certidumbre y agilidad .

Para el mandatario, el aval de la Cámara alta constituyó una muestra de “ responsabilidad institucional ” ante el mandato de las urnas y la urgencia de modernizar el marco legal actual. En ese contexto, agradeció a los legisladores que votaron a favor y manifestó su deseo de que la Cámara de Diputados avance sin demoras en el tratamiento de la iniciativa.

A través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, el Gobierno sostuvo que la propuesta implica el fin de un esquema asociado a la industria del juicio.

“Solo modernizando nuestras leyes laborales vamos a generar empleo genuino, previsibilidad y mayor libertad económica en nuestro país”, sostuvo Milei, al señalar que el país se encuentra ante una instancia determinante. Asimismo, agregó que “con reglas claras, con el esfuerzo y el talento de los argentinos demostraremos la verdadera grandeza de nuestra Patria”.

El mensaje desde la Jefatura de Gabinete

Mediante una publicación en X, la Jefatura de Gabinete calificó la media sanción como un “avance histórico” y la enmarcó dentro de lo que consideró la transformación más profunda del sistema laboral argentino en medio siglo. El comunicado no se limitó a festejar la votación en el Congreso, sino que la presentó como un punto de inflexión frente al marco regulatorio que rige desde 1974.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Jefatura_Ar/status/2021804780587257962&partner=&hide_thread=false La “Ley de Modernización Laboral” obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores, lo que representa un avance histórico hacia la mayor reforma del régimen de trabajo en los últimos 50 años en la Argentina.



La normativa vigente data de 1974. Esta reforma, la más significativa… pic.twitter.com/piU7o2hZh4 — Jefatura de Gabinete (@Jefatura_Ar) February 12, 2026

La lectura que impulsa el oficialismo procura presentar la iniciativa como una transformación de fondo y con proyección a largo plazo, más que como un simple ajuste específico.

Al destacar los años de vigencia del marco normativo actual y la amplitud de los cambios propuestos, el Ejecutivo intenta afianzar la narrativa de una reconfiguración integral del mercado de trabajo y posicionar el tratamiento en Diputados como el paso clave para cerrar esa redefinición del esquema laboral en la Argentina.

La votación final y la presencia clave de la mesa chica en el recinto

La Cámara alta dio media sanción a la reforma laboral promovida por Javier Milei con 42 votos a favor y 30 en contra, sin abstenciones, luego de un debate que se prolongó por 13 horas y concluyó durante la madrugada. De esta manera, el oficialismo alcanzó su primer logro parlamentario relevante del año.

El mensaje de Javier Milei tras la aprobación de la reforma laboral en el Senado.

La votación se produjo tras un día marcado por intensas conversaciones políticas y un clima de fuerte división en el recinto. Los espacios que acompañan a La Libertad Avanza apoyaron las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo, mientras que el kirchnerismo se pronunció en rechazo. El Partido Justicialista también votó en contra, al igual que los dos representantes de Moveré por Santa Cruz.

El respaldo a la iniciativa reunió 42 voluntades, integradas por los 21 senadores de La Libertad Avanza y el apoyo de representantes de la UCR, el PRO y fuerzas provinciales, cifra que se impuso sobre los 30 votos negativos del peronismo y los bloques que lo acompañaron.

El Senado le dio media sanción al proyecto de reforma laboral.

La sesión fue seguida desde los palcos por Karina Milei, Diego Santilli, Manuel Adorni, Martín Menem y Eduardo Menem, quienes presenciaron el momento de la votación.