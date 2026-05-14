jueves 14 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de mayo de 2026 - 16:55
Política.

Polémica y repercusión nacional por el Tesla de Manuel Quintar en Diputados

El auto Tesla del legislador de La Libertad Avanza fue visto en el estacionamiento del Congreso y, tras las repercusiones, es trasladado en grúa hacia Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Manuel Quintar - TESLA

El diputado nacional por Jujuy, Manuel Quintar, quedó en el centro de la escena nacional luego de que se difundieran imágenes de su Tesla Cybertruck estacionado en el Congreso de la Nación. La aparición del vehículo eléctrico llamó la atención en redes sociales y medios de todo el país.

Lee además
Donald Trump invitó a Xi Jinping a visitar Estados Unidos el próximo 24 de septiembre. video
Política.

Donald Trump invitó a Xi Jinping a la Casa Blanca en una visita prevista para septiembre
Santiago Caputo está en Washington para profundizar las relaciones políticas con la administración Trump.  
Política.

Santiago Caputo viajó a Washington para fortalecer los vínculos con el entorno de Donald Trump

Tras la viralización de las imágenes, este jueves la camioneta fue trasladada en grúa desde la ciudad de Buenos Aires hacia Jujuy.

El Tesla del legislador había sido estacionado en una cochera del subsuelo de la Cámara de Diputados. En ese contexto, Quintar negó haber recibido un llamado de atención y explicó que decidió retirar el vehículo porque ocupaba más espacio del asignado.

“No hubo ningún reto, lo saqué del estacionamiento oficial porque no podía ocupar dos lugares”, aseguró el legislador en diálogo con La Nación +.

Fuentes cercanas al diputado indicaron que la camioneta habría sido adquirida en Estados Unidos por unos 126.000 dólares y que el traslado marítimo desde Miami habría tenido un costo adicional de 5.000 dólares. El vehículo habría llegado al país la semana pasada.

Actualmente no existen concesionarios oficiales de Tesla en Argentina, por lo que este tipo de vehículos ingresan mediante importaciones particulares.

Tras la repercusión que generó el caso, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, desmintió versiones sobre un supuesto malestar con el legislador jujeño. “Es absolutamente falsa la versión sobre un supuesto enojo mío para con Manuel Quintar, como así también que alguien le haya pedido que retire el Tesla del Congreso”, expresó a través de X. Además, agregó: “Puede manejar el auto que quiera con la plata que ganó trabajando. Eso es libertad”.

El traslado hacia Jujuy

De acuerdo a fuentes cercanas al diputado, el traslado se realizó mediante grúa debido a la falta de estaciones de carga para vehículos eléctricos a lo largo del trayecto entre Buenos Aires y el norte del país.

La autonomía estimada de la camioneta ronda los 500 kilómetros, mientras que la distancia entre Buenos Aires y San Salvador de Jujuy supera los 1.400 kilómetros.

Según allegados al legislador, la demora del patentamiento responde a la asignación de chapas por parte del Registro Automotor y aseguraron que el vehículo “está en regla”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Donald Trump invitó a Xi Jinping a la Casa Blanca en una visita prevista para septiembre

Santiago Caputo viajó a Washington para fortalecer los vínculos con el entorno de Donald Trump

El Gobierno analizó la marcha universitaria y ratificó su postura sobre el financiamiento

Santiago Jubert: "El recorte presupuestario impacta de lleno en la educación y la salud"

Diputados convocó a una sesión especial para pedir que Manuel Adorni explique su patrimonio

Lo que se lee ahora
Santiago Caputo está en Washington para profundizar las relaciones políticas con la administración Trump.  
Política.

Santiago Caputo viajó a Washington para fortalecer los vínculos con el entorno de Donald Trump

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Confirmaron la fecha de pago del aguinaldo. video
Jujuy.

Aguinaldo en Jujuy: confirmaron la fecha de cobro para estatales

Campaña solidaria de Alejandra Argota. video
Jujuy.

Emotiva campaña: su bebé se salvó de milagro y transformó el dolor en solidaridad

Agresión a árbitra jujeña (imagen creada con IA). video
Jujuy.

Violencia en el fútbol jujeño: agredieron a una árbitra y evalúan no dirigir una fecha

Jujeña detenida en Tucumán
País.

La jujeña detenida en el partido en Tucumán figuraba como extraviada desde 2022

Choque en Ruta 66. video
Policiales.

Accidente fatal en Ruta 66: piden prisión preventiva por "peligro de fuga"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel