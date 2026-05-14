Polémica y repercusión nacional por el Tesla de Manuel Quintar en Diputados

El diputado nacional por Jujuy, Manuel Quintar , quedó en el centro de la escena nacional luego de que se difundieran imágenes de su Tesla Cybertruck estacionado en el Congreso de la Nación. La aparición del vehículo eléctrico llamó la atención en redes sociales y medios de todo el país.

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Tras la viralización de las imágenes, este jueves la camioneta fue trasladada en grúa desde la ciudad de Buenos Aires hacia Jujuy.

El Tesla del legislador había sido estacionado en una cochera del subsuelo de la Cámara de Diputados. En ese contexto, Quintar negó haber recibido un llamado de atención y explicó que decidió retirar el vehículo porque ocupaba más espacio del asignado.

“No hubo ningún reto, lo saqué del estacionamiento oficial porque no podía ocupar dos lugares”, aseguró el legislador en diálogo con La Nación +.

Fuentes cercanas al diputado indicaron que la camioneta habría sido adquirida en Estados Unidos por unos 126.000 dólares y que el traslado marítimo desde Miami habría tenido un costo adicional de 5.000 dólares. El vehículo habría llegado al país la semana pasada.

Actualmente no existen concesionarios oficiales de Tesla en Argentina, por lo que este tipo de vehículos ingresan mediante importaciones particulares.

Tras la repercusión que generó el caso, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, desmintió versiones sobre un supuesto malestar con el legislador jujeño. “Es absolutamente falsa la versión sobre un supuesto enojo mío para con Manuel Quintar, como así también que alguien le haya pedido que retire el Tesla del Congreso”, expresó a través de X. Además, agregó: “Puede manejar el auto que quiera con la plata que ganó trabajando. Eso es libertad”.

El traslado hacia Jujuy

De acuerdo a fuentes cercanas al diputado, el traslado se realizó mediante grúa debido a la falta de estaciones de carga para vehículos eléctricos a lo largo del trayecto entre Buenos Aires y el norte del país.

La autonomía estimada de la camioneta ronda los 500 kilómetros, mientras que la distancia entre Buenos Aires y San Salvador de Jujuy supera los 1.400 kilómetros.

Según allegados al legislador, la demora del patentamiento responde a la asignación de chapas por parte del Registro Automotor y aseguraron que el vehículo “está en regla”.