Donald Trump invitó a Xi Jinping a la Casa Blanca en una visita prevista para septiembre

Donald Trump extendió una invitación oficial al presidente chino Xi Jinping y a su esposa Peng Liyuan para realizar una visita de Estado a la Casa Blanca el próximo 24 de septiembre , en el marco de un banquete oficial en Beijing . El mandatario estadounidense describió el encuentro como “ extraordinario ” y agradeció la hospitalidad brindada por China .

En la apertura de la ceremonia , Xi Jinping sostuvo que el objetivo del “ gran rejuvenecimiento ” de China es compatible con el espíritu del movimiento “ Make America Great Again ”.

El dirigente chino hizo referencia al relato nacionalista promovido por Donald Trump en Estados Unidos y sostuvo que ambas potencias pueden encontrar puntos de convergencia en sus respectivos proyectos de desarrollo histórico . Xi calificó el encuentro como “ histórico ” y afirmó que ambos líderes mantuvieron un intercambio “ profundo ” de perspectivas sobre el futuro de sus países.

Por su parte, Trump definió la relación entre Estados Unidos y China como “una de las más trascendentes en la historia mundial ”. En su intervención, destacó el tono constructivo y positivo del diálogo con Xi y se refirió al mandatario chino como un “ amigo ”.

El estilo contenido y estrictamente predefinido que mostró Donald Trump durante el banquete llamó la atención de los analistas, que destacaron la falta de improvisaciones y de giros inesperados, habituales en sus apariciones públicas.

Donald Trump y Xi Jinping alzan sus copas en un brindis durante un evento oficial en Beijing, China, simbolizando la diplomacia entre ambas naciones.

En su intervención, Xi Jinping remarcó que tanto él como Trump coincidieron en que el vínculo entre China y Estados Unidos constituye la relación bilateral “más importante” del mundo, y advirtió: “Debemos hacer que funcione y nunca estropearla”.

Una relación estratégica marcada por el diálogo y la cooperación

El mandatario chino sostuvo además que ambas potencias deberían comportarse como “socios y no rivales”, en alusión al contexto global marcado por la competencia y las tensiones geopolíticas.

En el banquete oficial celebrado en Beijing, Donald Trump extendió una invitación a Xi Jinping para realizar una visita a la Casa Blanca el próximo 24 de septiembre. El mandatario estadounidense se refirió al líder chino como su “amigo” y destacó que la relación bilateral figura entre las más significativas de la historia global.

El presidente chino Xi Jinping y el presidente estadounidense Donald Trump se dan la mano en un banquete de Estado en el Gran Salón del Pueblo en Pekín.

Por su parte, Xi Jinping aseguró que la cooperación entre ambas potencias puede continuar fortaleciéndose y remarcó que ambos gobiernos coinciden en la necesidad de evitar una confrontación.

Un tono atípico en el discurso de Trump

El discurso de Donald Trump durante el banquete llamó la atención por su carácter poco habitual en relación con su estilo tradicional, ya que el presidente adoptó un tono más medido y se mantuvo fiel al texto preparado, dejando de lado la improvisación que suele caracterizar sus apariciones, según señaló The New York Times.

Al finalizar las intervenciones, Trump expresó su agradecimiento a Xi Jinping por la hospitalidad brindada y valoró el clima favorable que predominó en los encuentros entre ambos líderes.

El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping llegan para asistir a un banquete de Estado en el Gran Salón del Pueblo en Pekín.

Xi Jinping inauguró formalmente el banquete con un mensaje en el que sostuvo de manera explícita que el progreso de Estados Unidos y el proceso de “rejuvenecimiento” de China pueden desarrollarse en paralelo y de forma complementaria. El mandatario chino insistió en la importancia de reforzar el vínculo bilateral bajo una lógica de cooperación entre socios, con el objetivo de resguardar intereses comunes a nivel global.

La recepción se inició sin transmisión televisiva en vivo, de acuerdo con lo informado por The New York Times, lo que reforzó el tono reservado del encuentro. Para Donald Trump, la cita representó “un período asombroso”.

Acuerdos energéticos y posicionamientos geopolíticos clave

Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping acordaron que Irán no debe desarrollar ni contar con armamento nuclear y remarcaron la necesidad de garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz para el libre tránsito de hidrocarburos, sin la aplicación de tasas o cobros por paso, según un comunicado emitido por la Casa Blanca tras la primera reunión de la cumbre bilateral celebrada en Beijing.

El presidente estadounidense Donald Trump alza su copa mientras habla en un banquete de Estado con el presidente chino Xi Jinping.

El texto oficial, a diferencia de las versiones difundidas desde China, no incluyó ninguna referencia a que se haya tratado la cuestión de Taiwán durante el encuentro.

Las dos delegaciones coincidieron en que el estrecho de Ormuz debe mantenerse abierto para asegurar la circulación libre de recursos energéticos.

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El comunicado indica que Xi Jinping expresó el rechazo de China a la militarización de esa vía marítima y a cualquier iniciativa destinada a imponer un cobro por su uso. Asimismo, el mandatario chino manifestó su intención de incrementar la compra de petróleo crudo estadounidense, con el objetivo de disminuir la dependencia energética de su país del Golfo Pérsico.