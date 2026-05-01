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1 de mayo de 2026 - 19:08
Mundo.

Donald Trump informó al Congreso que "terminaron" las hostilidades con Irán

Donald Trump aseguró que el conflicto iniciado el 28 de febrero de 2026 “ha cesado” y que no hubo enfrentamientos desde el 7 de abril.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Donald Trump.

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Fue con el argumento de que desde el 7 de abril no hubo intercambio de disparos y que por eso no corresponde pedir autorización legislativa antes de que se cumpla el plazo de 60 días previsto por la Resolución de Poderes de Guerra.

La carta que llegó justo al límite de los 60 días

El envío al Capitolio se realizó cuando se cumplía el umbral de 60 días desde que la Casa Blanca notificó el inicio de operaciones militares contra Irán, fechado en la nota como 28 de febrero de 2026. Ese plazo es clave porque la Resolución de Poderes de Guerra de 1973 obliga al Ejecutivo a poner fin al uso de fuerzas armadas si el Congreso no autoriza la continuidad.

Según el artículo, el Congreso no declaró la guerra ni aprobó una prórroga formal para una “retirada ordenada”.

El cruce con demócratas en el Senado

La interpretación del Gobierno —que un alto el fuego detendría o frenaría el conteo— fue cuestionada por legisladores demócratas.

En la audiencia citada, el senador Tim Kaine rechazó que la ley permita esa lectura. En la misma línea, Richard Blumenthal sostuvo públicamente que no hay “botón de pausa” en la Constitución ni en la Ley de Poderes de Guerra y advirtió que acciones como un bloqueo pueden constituir un acto de guerra continuo.

Alto el fuego, pero con tensión en el terreno

Aunque Trump afirmó en la carta que no hubo intercambio de disparos desde el 7 de abril de 2026, el texto también reconoce que la amenaza iraní “sigue siendo significativa”.

La nota agrega que Estados Unidos mantiene un bloqueo naval para impedir que petroleros iraníes salgan al mar, mientras Irán conserva control sobre el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el comercio energético global.

Estrecho de Ormuz

Malestar republicano y presión por una votación

Dentro del Partido Republicano, el tema mostró señales de incomodidad por la prolongación del conflicto y su impacto, incluso en precios del combustible, según se menciona.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, dijo que no veía probable una votación inmediata para autorizar el uso de la fuerza. Sin embargo, se registraron reclamos de varios senadores para que el Congreso se expida. Entre ellos, la senadora Susan Collins votó con demócratas para intentar frenar el conflicto y remarcó que el límite de 60 días “no es una sugerencia, es un requisito”.

Al salir de la Casa Blanca rumbo a Florida, Trump descartó pedir autorización al Congreso y sostuvo que la Resolución de Poderes de Guerra es “totalmente inconstitucional”, una postura que —según el texto— también fue mencionada por presidentes anteriores en debates similares.

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