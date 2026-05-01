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1 de mayo de 2026 - 10:47
Jujuy.

Día del Trabajador: cuál fue el primer trabajo de los jujeños

Una encuesta que explora cómo fueron las primeras experiencias laborales de los jujeños, en el marco de la celebración del Día del Trabajador.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Encuesta del Día del Trabajador: cuál fue el primer trabajo de los jujeños (Foto ilustrativa)

Encuesta del Día del Trabajador: cuál fue el primer trabajo de los jujeños (Foto ilustrativa)

Este 1 de mayo se celebra el Día del Trabajador. Y para celebrar este día no hay nada mejor que recordar la trayectoria laboral. Salimos a la calle a preguntarle al jujeño sobre cuál fue su primer empleo.

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Un joven rememoró que fue ayudante de cocina. “Fue después de un anuncio. No trabaje mucho, un tiempo nada más, en vacaciones y cuando era adolescente”, recordó

Una chica aseguró que fue en un ciber. “Tenía 18 años y atender era hacer impresiones, grabaciones, descargar y hacer monografías. Mi hermano me ayudó a conseguirlo”, y subrayó que “disfruten el día del trabajador”, y pidió “reconocer el laburo invisible que es de la familia, de mamá y papá”.

Una mujer dijo que trabajó en la facultad de humanidades como ayudante. “Nos hablaron alumnos para difundir las carreras de la facultad”, y pidió que “es el momento de redoblar fuerzas en la búsqueda de empleos, porque el mercado laboral es reducido”.

Un padre aseguró que fue de delivery. “Hoy en día trabajo de otra cosa, de 7 a 13 horas. Una mujer ya jubilada contó que trabajó a los 9 años. “En San Antonio, en un almacén de ramos generales. Quería ganar mi plata. Hablé con el dueño y le pedí que lo ayudaba. Comencé en el comercio y así me jubilé”, cerró.

Embed - ¿Cuál fue el primer trabajo de los jujeños?

Origen del Día del Trabajador

Esta jornada es una fecha de reivindicación del movimiento obrero desde fines del Siglo XIX. La historia que dio origen al Día del Trabajador se remonta a 1886, cuando una serie de huelgas masivas en reclamo de las jornadas laborales de ocho horas se hicieron sentir en todo Estados Unidos.

Al fines del Siglo XIX en Chicago, que era la segunda ciudad con más habitantes de Estados Unidos y con gran parte de su población compuesta por obreros, se produjeron movimientos bajo el lema “ocho horas de trabajo, ocho horas de ocio y ocho horas de descanso”, con el fin de acortar las jornadas laborales, que podían ser hasta de 18 horas.

Conmemoración del día del trabajador en Argentina.

La única limitación que había en algunos Estados era la prohibición de que una persona trabajara 18 horas seguidas sin una causa justificada. El 1° de mayo de 1886, 200 mil trabajadores iniciaron la huelga mientras que otros 200 mil lograron esa conquista con la simple amenaza de paro.

En Chicago, donde las condiciones de los trabajadores eran mucho peores que en otros Estados, las movilizaciones siguieron los días 2 y 3. Tras tres días de conflicto se produjo una batalla campal en donde policías comenzaron a disparar a quemarropa a la gente, dejando como saldo seis muertos y decenas de heridos.

La repercusión mundial de estos hechos provocó una ola de indignación que sirvió como factor aglutinante de fuerzas que combatían por los mismos ideales que aquellos trabajadores estadounidenses. Treinta y tres años después, en 1919, la primera conferencia de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), proponía la adopción universal de la jornada de ocho horas y la semana de 48 horas de trabajo. Tras un largo debate, la moción fue finalmente aprobada.

Embed - Encuesta primer trabajo

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