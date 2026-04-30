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30 de abril de 2026 - 18:14
Policial.

Un perro de la policía fue clave para hallar sana y salva a una adolescente en Jujuy

Tras un operativo coordinado y rastrillajes en el barrio Belgrano, la adolescente fue hallada en buen estado de salud y llevada con su familia.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
El can Mike fue clave para el hallazgo de una adolescente.&nbsp;

El can "Mike" fue clave para el hallazgo de una adolescente. 

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Operativo de búsqueda durante la madrugada

Según informaron, personal de la Unidad Especial K-9 participó en un procedimiento de búsqueda luego de la denuncia por la desaparición de una menor de 14 años.

El trabajo se desarrolló en horas de la madrugada y contó con la intervención del can “Mike”, en coordinación con otras unidades, para realizar rastrillajes en distintos puntos del barrio Belgrano, en la capital jujeña.

perros Unidad K9 de la policia

Rastrillajes e información aportada por la familia

Las tareas se intensificaron a partir de datos brindados por los familiares, lo que permitió orientar el recorrido del equipo y reforzar el despliegue en la zona.

Tras el operativo, la menor fue encontrada en buen estado de salud y posteriormente fue trasladada para reencontrarse con su familia.

Reconocimiento a la labor de los canes en el Día Mundial del Animal

El hecho fue destacado en el marco del Día Mundial del Animal, resaltando la importancia del trabajo de los perros entrenados que cumplen funciones clave en tareas de prevención, búsqueda y protección de la comunidad.

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