Un perro de la policía fue clave para hallar sana y salva a una adolescente en Jujuy

El can "Mike" fue clave para el hallazgo de una adolescente.

La Unidad Especial K-9 de la Policía intervino durante la madrugada en la búsqueda de una menor de 14 años que estaba desaparecida en San Salvador de Jujuy. Uno de los canes pertenecientes a la unidad, fue importante para encontrarla.

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Según informaron, personal de la Unidad Especial K-9 participó en un procedimiento de búsqueda luego de la denuncia por la desaparición de una menor de 14 años.

El trabajo se desarrolló en horas de la madrugada y contó con la intervención del can “Mike” , en coordinación con otras unidades, para realizar rastrillajes en distintos puntos del barrio Belgrano , en la capital jujeña.

Rastrillajes e información aportada por la familia

Las tareas se intensificaron a partir de datos brindados por los familiares, lo que permitió orientar el recorrido del equipo y reforzar el despliegue en la zona.

Tras el operativo, la menor fue encontrada en buen estado de salud y posteriormente fue trasladada para reencontrarse con su familia.

Reconocimiento a la labor de los canes en el Día Mundial del Animal

El hecho fue destacado en el marco del Día Mundial del Animal, resaltando la importancia del trabajo de los perros entrenados que cumplen funciones clave en tareas de prevención, búsqueda y protección de la comunidad.