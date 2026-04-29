Por qué se celebra el 29 de abril el Día del Animal

Día del Animal: por qué se celebra el 29 de abril en Argentina.

El legado histórico del resguardo de los animales en la Argentina tiene en Ignacio Lucas Albarracín a una figura clave. Cada 29 de abril es el Día del Animal , y se recuerda el legado de esta persona, por su emblema en la defensa de los derechos de los animales.

Al mismo tiempo, esta jornada propone pensar en otras conmemoraciones dedicadas a los compañeros más cercanos al afecto humano : los perros y los gatos , que también cuentan con fechas propias dentro del calendario.

Ignacio Lucas Albarracín es recordado en Argentina cada 29 de abril como defensor de los derechos de los animales.

En la Argentina , el Día del Animal tiene lugar cada 29 de abril como forma de rendir tributo a Ignacio Lucas Albarracín . De acuerdo con el sitio oficial argentina.gob.ar , circulan dos interpretaciones acerca del motivo de esa fecha: la más conocida afirma que fue establecida para recordar su muerte , ocurrida ese mismo día en 1926 .

Sin embargo, otra postura —considerada más rigurosa por especialistas— sostiene que fue el propio Albarracín quien determinó en 1908 que esa jornada se destinara a la celebración, en una coincidencia llamativa con el día en que años después fallecería.

Con el paso del tiempo, esta conmemoración pasó a ser un espacio de concientización sobre la importancia de resguardar a los animales frente a prácticas como el abuso, la desatención y su utilización indebida, problemáticas a las que Albarracín consagró su vida.

El Día del Animal se celebra el 29 de abril en memoria de Albarracín y su legado en la protección animal.

Quién fue Ignacio Lucas Albarracín

Ignacio Lucas Albarracín vino al mundo en Córdoba el 31 de julio de 1850. Luego de recibirse de abogado en 1873, eligió un rumbo atípico para su tiempo y orientó su labor profesional a la protección de los animales. Integró la Sociedad Argentina Protectora de los Animales como secretario desde su creación en 1879 y, años después, asumió la presidencia en 1885, tras reemplazar a Domingo Faustino Sarmiento.

Se ganó el apodo de “el loco” por actitudes que, en su época, resultaban inusuales: por ejemplo, se plantaba frente a carruajes para evitar el abuso de los caballos y lideraba acciones contra costumbres entonces normalizadas, como las corridas de toros, las peleas de gallos y el tiro a la paloma. Asimismo, Albarracín expresó su rechazo a los zoológicos y a los espectáculos circenses que empleaban animales.

Albarracín propuso incluir la Educación Humanitaria en los programas escolares para fomentar respeto hacia los animales.

Cuáles fueron los aportes de Ignacio Lucas Albarracín a los derechos de los animales

Ignacio Lucas Albarracín fue el gran promotor de la Ley Nacional de Protección de los Animales N.º 2.786, sancionada el 25 de julio de 1891 y popularmente llamada “Ley Sarmiento”. Con esta norma se instauró por primera vez en el país el deber de resguardar a los animales, al tiempo que se vetaban prácticas como el maltrato y la caza indiscriminada.

La magnitud de su labor alcanzó tal nivel que su normativa terminó funcionando como sustento jurídico para la Liga Internacional de los Derechos del Animal en 1977 y, más adelante, para la Organización de las Naciones Unidas. Además, Albarracín impulsó la inclusión en la currícula escolar de la asignatura “Educación Humanitaria”, pensada para promover el respeto y la empatía hacia los animales en las nuevas generaciones.

El Día del Gato en Argentina se celebra el 20 de febrero, destacando su rol en los hogares y su protección.

Cuándo es el Día del Gato en Argentina

El Día Internacional del Gato tiene como referencia principal el 20 de febrero, una jornada fijada en honor a Socks Clinton, la mascota más conocida del expresidente estadounidense Bill Clinton. No obstante, a nivel global también se reconocen otras dos fechas: el 8 de agosto, instaurado en 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal, y el 29 de octubre, impulsado por la activista norteamericana Colleen Paige.

En el caso de la Argentina, y en sintonía con muchos países, el 20 de febrero es el día más difundido para celebrar a los gatos, una ocasión que invita a valorar su presencia en la vida cotidiana y a reforzar la importancia de garantizar su cuidado y calidad de vida.

El Día Nacional del Perro, el 2 de junio, honra a Chonino, un perro héroe de la Policía Federal Argentina.

Cuándo es el Día del Perro en Argentina

En la Argentina, el Día Nacional del Perro se conmemora cada 2 de junio como tributo a Chonino, un can de la Policía Federal que perdió la vida en acto de servicio en 1983.

Este ejemplar, integrante de la sección de perros de presa, falleció de manera heroica en medio de un enfrentamiento armado en el barrio de Devoto. Antes de morir, logró retener entre sus dientes un fragmento de la ropa de uno de los atacantes, elemento clave que permitió luego identificar a los responsables.

Años más tarde, en 1996, la escritora Cora Cané promovió la oficialización de esta fecha, que no solo destaca el coraje de Chonino, sino que también pone en valor el lazo único entre las personas y los perros.