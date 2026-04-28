Insólito: retiró su auto del taller y terminó llevándose al perro del mecánico.

Un hecho poco común en TikTok captó la atención de los usuarios luego de que una mujer retirara su vehículo del taller y descubriera que, durante el trayecto de regreso, llevaba consigo al perro del mecánico. La historia, contada con un tono humorístico, se difundió y generó una gran cantidad de comentarios y reacciones dentro de la plataforma.

Al retirar su auto luego de un cambio de correa, la joven se sentó al volante y arrancó el vehículo. Sin advertirlo, en el asiento trasero viajaba el perro del mecánico, situación que pasó desapercibida para todos en un primer momento.

Fue a buscar su auto al taller y se llevó por error el perro del mecánico. La escena se volvió viral gracias al video publicado por @lourgoyenechea, donde se relata entre risas que, recién después de avanzar varias cuadras, se dio cuenta de que llevaba un acompañante inesperado. Entre la sorpresa y la diversión, la conductora decidió regresar para llevar al animal de vuelta a su dueño.

El video superó rápidamente los 2 millones de reproducciones y acumuló más de 274.000 “me gusta”. En los comentarios, cientos de usuarios reaccionaron con humor e ingenio, dejando frases como “Te lo llevaste como garantía”, “Fíjate si abajo no está el mecánico”, y “Lo he visto como cinco veces porque tu risa es muy contagiosa”.

Embed #perro #risas #parati - • @lourgoyenechea Jajjajajsjsjsj #random El mecánico fue quien cometió el error Más tarde, la joven aclaró que había ido al taller únicamente para realizar el cambio de correa y que fue el propio mecánico quien le entregó el vehículo, sin notar que el perro estaba dormido en el asiento trasero. Recién durante el trayecto de regreso fue cuando la conductora se percató de la presencia del animal. Todo terminó cuando la joven optó por volver hasta la casa del mecánico para devolver al animal, poniendo punto final a la anécdota de manera amena y sin conflictos. Embed #perro #parati #random sonido original - Lour Goyenechea @lourgoyenechea Devolviendo el perro al mecánico #risas Mientras tanto, el perro permaneció completamente ajeno a todo el revuelo que se generó en redes sociales y continuó durmiendo plácidamente durante el trayecto, mostrando cómo un simple descuido puede transformarse en una historia masiva en internet.

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